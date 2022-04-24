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60-та доба повномасштабної російсько-українскої війни: оперативна інформація

Сьогодні – 60 діб з початку повномасштабного російсько-українського вторгнення. Ворог проводить перегрупування та нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії з метою підтримки наступальних дій, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Неділя, 24 квітня 2022, 07:22
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Про це інформує пресслужба Генерального штабу України.

Ворог продовжує проводити наступальні дії у Східній операційній зоні. Мета цих дій – встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях до окупованого Криму.

Російські збройні сили проводять перегрупування та нарощують підрозділи ракетних військ і артилерії з метою підтримки наступальних дій, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, на Сіверському напрямку також без суттєвих змін. Противник нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до 3 км від державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ шляхом перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області. Також ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Активізував наступальні і штурмові дії на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. У районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна – тривають активні бої. 

В Маріуполі – активні та важкі бої. Противник продовжує здійснювати вогневий вплив  та блокувати українські підрозділи в районі “Азовсталі” міста Маріуполь. Завдає авіаційних ударів, зокрема й з літаків дальньої авіації. Використовуючи залізничне сполучення, противник робить спроби налагодити логістичне забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції. 

За минулу добу українські захисники знищили 17 повітряних цілей: 9 БПЛА, 3 літаки та 5 крилатих ракет.

Теги: війна, Генштаб, Одеса, оперативна інформація, російсько-українська війна

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