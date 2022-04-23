Про це повідомляє пресслужба Повітряне командування “Південь” у Facebook.
Ракети були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту “Південний”.
Раніше пропагандистське ЗМІ “РИА Новости” заявило, що за даними Міноборони РФ, в районі Одеського порту “Південний” спецслужбами України планується провокація із застосуванням хімречовини для обвинувачення РФ у завдаванні удару по об’єктах цивільної інфраструктури.
“Київ може сприяти ракетному удару російських ВС на базі ВМС України, в результаті чого буде проведено огляд порту хлібокомбінату в Одесі. З цією метою київський режим доставив цистерну з 10 т аміаку в Одесу, правоохоронцям та спецслужбам в Одеській області видали індивідуальні засоби захисту”, — йдеться у повідомленні “РИА Новости”.
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- Також президент України Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні військові РФ запустили крилаті ракети по Одесі, які влучили в об’єкти інфраструктури, зокрема цивільної.
- Нагадаємо, що російська армія 23 квітня здійснила обстріл по Одесі з акваторії Каспійського моря. Українським воїнам вдалося збити 2 крилаті ракети, проте внаслідок нападу 5 людей загинуло і ще 18 отримали поранення.