23 квітня о 22:00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети.

Про це повідомляє пресслужба Повітряне командування “Південь” у Facebook.

Ракети були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту “Південний”.

Раніше пропагандистське ЗМІ “РИА Новости” заявило , що за даними Міноборони РФ, в районі Одеського порту “Південний” спецслужбами України планується провокація із застосуванням хімречовини для обвинувачення РФ у завдаванні удару по об’єктах цивільної інфраструктури.

“Київ може сприяти ракетному удару російських ВС на базі ВМС України, в результаті чого буде проведено огляд порту хлібокомбінату в Одесі. З цією метою київський режим доставив цистерну з 10 т аміаку в Одесу, правоохоронцям та спецслужбам в Одеській області видали індивідуальні засоби захисту”, — йдеться у повідомленні “РИА Новости”.