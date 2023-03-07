Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день поля: верше цей день відсвяткували ще у минулому столітті в Аргентині. Згодом його ухвалили у декількох інших країнах, а з плином часу свято почало поширюватись всіма континентами, ставши Всесвітнім днем поля.
День народження телефонного апарату: саме цього дня у 1876 році американський винахідник Александер Грем Белл запатентував цей пристрій. Однак справжнім винахідником телефону вважається італійський вчений Антоніо Меуччі, який вигадав механізм перетворення вібрації звуку в електричні імпульси ще у 1860 році, але не захотів оформлювати патент на власний виріб.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Албанія – День вчителя
- Туркменістан – День працівників комплексу транспорту та зв’язку
Цього дня у світі:
- 321 — за указом римського імператора Костянтина неділя стала днем відпочинку від праці.
- 1573 — Іван Федорович заснував у Львові першу друкарню.
- 1573 — Венеція поступилась Османській імперії Кіпром.
- 1788 — Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото.
- 1799 — Наполеон оволодів Яффою під час Єгипетського походу.
- 1866 — в Японії укладено союз Сацуми і Тьосю з метою повалення сьоґунату Едо.
- 1876 — 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на телефон. Його право на цей винахід неодноразово оскаржувались іншими винахідниками, проте судові рішення неодмінно виносились на користь Белла.
- 1900 — з борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надійшло перше в історії бездротове повідомлення на берег.
- 1933 — в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру “Монополія”.
- 1936 — у порушення чинних мирних договорів Третій Рейх реокупував Рейнську область.
- 1941 — для підтримки грецької армії у бойових діях проти Італії прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль направив до Греції 58 тисяч британських і австралійських військових, раніше дислокованих у Єгипті. Наступ Італії вдалось відбити, однак британсько-австралійські і грецькі війська зазнали нищівної поразки, коли у квітні на Грецію почала наступ німецька армія.
- 1957 — перший політ середньомагістрального пасажирського літака Ан-10.
- 1967 — у СРСР шестиденний робочий тиждень з одним вихідним замінено на п’ятиденний з двома вихідними.
- 1981 — відкрився Ленінградський рок-клуб (“Аквариум”, “Алиса”, “АукцЫон”, Башлачов, “ДДТ”, “Кино”, “Секрет” тощо).
- 1987 — перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, “залізний” Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA.
- 1992 — зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.
- 1992 — після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошено про створення нового органу влади, Державної ради, головою якої став колишній глава Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе.
- 1994 — Верховний суд США ухвалив рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав.
- 2010 — відбулася 82-га церемонія вручення премії “Оскар” за заслуги в галузі кінематографа за 2009 рік у театрі Кодак у Лос-Анджелесі.
Яке сьогодні церковне свято:
За релігійним календарем, 7 березня віряни вшановують пам’ять мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. Святий Маврикій жив наприкінці III століття, був воєначальником в Апамеї Сирійській. За часів правління імператора Галерія за християнами велися страшні гоніння, тож жерці язичницького храму донесли імператору про Маврикія, який вірив у Христа.
Тоді Маврикія та його сина привели на суд, де вони твердо підтвердили свою віру в Господа. Їх жорстоко побили, замучили залізними гаками і вогнем. Потім мучеників відвели на болота, де було багато комарів та інших комах, прив’язали до дерев і так і залишили. Протягом десяти днів святі терпіли укуси, голод та спрагу, а потім правитель наказав відрубати їм голови. Сина Маврикія, юнака Фотіна стратили мечем просто на очах у батька.
Імператор заборонив ховати тіла страждальців, однак вночі християни таємно поховали їхні останки на місці жахливої смерті.
Прикмети:
- Якщо прилетіли граки та ластівки, то весна буде рання.
- Якщо день холодний і сухий, то осінь буде тепла і практично без дощів.
- Голуби воркують – до потепління.
- Світло-рожевий або золотистий світанок – на гарну погоду.
- Туманний або холодний день – до сирого літа.
- Поверхня снігу шершава (сніг почав підтавати) – до врожаю, гладка – до неврожаю.
- Сонце припікає – до зеленого року.
- Сни у цей день віщі. Сновидіння, побачені 7 березня, здійсняться протягом пів року.
Традиції:
- Краще не вбивати цього дня павуків у своєму домі, особливо тих, які плетуть павутину. Цим ви можете накликати на себе нещастя.
- Серед дівчат існувала традиція скаржитися цього дня на свою долю, тому день ще прозвали “Дівочі сльози”.
- Щоб у домі був достаток, потрібно погодувати птахів, які прилетіли, а побачивши ластівку, потрібно вмитися молоком – довше залишишся молодим.
Іменини сьогодні святкують:
Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій.
- За даними синоптиків у вівторок, 7 березня, у низці областей очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 6 березня.