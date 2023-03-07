7 березня відзначається Всесвітній день поля та День народження телефонного апарату. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день поля: верше цей день відсвяткували ще у минулому столітті в Аргентині. Згодом його ухвалили у декількох інших країнах, а з плином часу свято почало поширюватись всіма континентами, ставши Всесвітнім днем поля.

День народження телефонного апарату: саме цього дня у 1876 році американський винахідник Александер Грем Белл запатентував цей пристрій. Однак справжнім винахідником телефону вважається італійський вчений Антоніо Меуччі, який вигадав механізм перетворення вібрації звуку в електричні імпульси ще у 1860 році, але не захотів оформлювати патент на власний виріб.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Албанія – День вчителя

Туркменістан – День працівників комплексу транспорту та зв’язку

Цього дня у світі:

321 — за указом римського імператора Костянтина неділя стала днем ​​відпочинку від праці.

1573 — Іван Федорович заснував у Львові першу друкарню.

1573 — Венеція поступилась Османській імперії Кіпром.

1788 — Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото.

1799 — Наполеон оволодів Яффою під час Єгипетського походу.

1866 — в Японії укладено союз Сацуми і Тьосю з метою повалення сьоґунату Едо.

1876 — 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на телефон. Його право на цей винахід неодноразово оскаржувались іншими винахідниками, проте судові рішення неодмінно виносились на користь Белла.

1900 — з борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надійшло перше в історії бездротове повідомлення на берег.

1933 — в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру “Монополія”.

1936 — у порушення чинних мирних договорів Третій Рейх реокупував Рейнську область.

1941 — для підтримки грецької армії у бойових діях проти Італії прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль направив до Греції 58 тисяч британських і австралійських військових, раніше дислокованих у Єгипті. Наступ Італії вдалось відбити, однак британсько-австралійські і грецькі війська зазнали нищівної поразки, коли у квітні на Грецію почала наступ німецька армія.

1957 — перший політ середньомагістрального пасажирського літака Ан-10.

1967 — у СРСР шестиденний робочий тиждень з одним вихідним замінено на п’ятиденний з двома вихідними.

1981 — відкрився Ленінградський рок-клуб (“Аквариум”, “Алиса”, “АукцЫон”, Башлачов, “ДДТ”, “Кино”, “Секрет” тощо).

1987 — перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, “залізний” Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA.

1992 — зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.

1992 — після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошено про створення нового органу влади, Державної ради, головою якої став колишній глава Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе.

1994 — Верховний суд США ухвалив рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав.

2010 — відбулася 82-га церемонія вручення премії “Оскар” за заслуги в галузі кінематографа за 2009 рік у театрі Кодак у Лос-Анджелесі.

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем, 7 березня віряни вшановують пам’ять мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. Святий Маврикій жив наприкінці III століття, був воєначальником в Апамеї Сирійській. За часів правління імператора Галерія за християнами велися страшні гоніння, тож жерці язичницького храму донесли імператору про Маврикія, який вірив у Христа.

Тоді Маврикія та його сина привели на суд, де вони твердо підтвердили свою віру в Господа. Їх жорстоко побили, замучили залізними гаками і вогнем. Потім мучеників відвели на болота, де було багато комарів та інших комах, прив’язали до дерев і так і залишили. Протягом десяти днів святі терпіли укуси, голод та спрагу, а потім правитель наказав відрубати їм голови. Сина Маврикія, юнака Фотіна стратили мечем просто на очах у батька.

Імператор заборонив ховати тіла страждальців, однак вночі християни таємно поховали їхні останки на місці жахливої смерті.

Прикмети:

Якщо прилетіли граки та ластівки, то весна буде рання.

Якщо день холодний і сухий, то осінь буде тепла і практично без дощів.

Голуби воркують – до потепління.

Світло-рожевий або золотистий світанок – на гарну погоду.

Туманний або холодний день – до сирого літа.

Поверхня снігу шершава (сніг почав підтавати) – до врожаю, гладка – до неврожаю.

Сонце припікає – до зеленого року.

Сни у цей день віщі. Сновидіння, побачені 7 березня, здійсняться протягом пів року.

Традиції:

Краще не вбивати цього дня павуків у своєму домі, особливо тих, які плетуть павутину. Цим ви можете накликати на себе нещастя.

Серед дівчат існувала традиція скаржитися цього дня на свою долю, тому день ще прозвали “Дівочі сльози”.

Щоб у домі був достаток, потрібно погодувати птахів, які прилетіли, а побачивши ластівку, потрібно вмитися молоком – довше залишишся молодим.

Іменини сьогодні святкують:

Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій.