Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Аналітики зауважили, що напередодні війська РФ вперше за три тижні застосували іранські БПЛА для атаки на українські регіони.
На думку експертів, найімовірніше весь цей час у Росії модифікували безпілотники, аби їх можна було використовувати у холодну погоду.
7 грудня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що РФ відновила застосування БПЛА з Ірану після тривалої перерви. Він припустив, що Росія зіштовхнулась з проблемами обмерзання БПЛА у холодну погоду.
Того ж дня речниця оперативного командування “Південь”Наталія Гуменюк заявила, що російські війська відновили використання безпілотних літальних апаратів іранського виробництва з метою виснаження української ППО на різних ділянках бойових дій та відкритих ділянках фронту в Україні.
Російські та українські джерела повідомляли, що війська РФ використовували безпілотники Шахед-136 для атак на Київську, Дніпропетровську, Полтавську, Житомирську та Запорізьку області.
“Російські війська, ймовірно, модифікували безпілотники для роботи в холодніших погодних умовах і, ймовірно, збільшать їх використання в Україні найближчими тижнями для підтримки своєї кампанії проти української критичної інфраструктури. Раніше ISW повідомляв, що російські сили все більше покладаються на системи озброєння іранського виробництва через виснаження арсеналу високоточної зброї російських військ”, – резюмували експерти.
- 7 грудня отримано інформацію, що РФ знову замовила в Ірані ще сотні безпілотників та балістичних ракет.
- Ввечері 6 грудня російські армійці атакували українські області безпілотними літальними апаратами. Низку із них було знищено над Дніпропетровською областю.
- У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Запорізьку область БПЛА та ракетами. Є троє поранених, серед яких – 15-річна дівчинка.
- 7 грудня на півночі Житомирської області під час нічної повітряної тривоги збили російський безпілотник іранського виробництва.