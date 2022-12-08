В Інституті вивчення війни зреагували на перше за три тижні застосування Росією іранських БПЛА для атак на Україну. На думку аналітиків, РФ модифікувала дрони, аби мати змогу застосовувати їх при низьких температурах.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Аналітики зауважили, що напередодні війська РФ вперше за три тижні застосували іранські БПЛА для атаки на українські регіони.

На думку експертів, найімовірніше весь цей час у Росії модифікували безпілотники, аби їх можна було використовувати у холодну погоду.

7 грудня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що РФ відновила застосування БПЛА з Ірану після тривалої перерви. Він припустив, що Росія зіштовхнулась з проблемами обмерзання БПЛА у холодну погоду.

Того ж дня речниця оперативного командування “Південь”Наталія Гуменюк заявила, що російські війська відновили використання безпілотних літальних апаратів іранського виробництва з метою виснаження української ППО на різних ділянках бойових дій та відкритих ділянках фронту в Україні.

Російські та українські джерела повідомляли, що війська РФ використовували безпілотники Шахед-136 для атак на Київську, Дніпропетровську, Полтавську, Житомирську та Запорізьку області.

“Російські війська, ймовірно, модифікували безпілотники для роботи в холодніших погодних умовах і, ймовірно, збільшать їх використання в Україні найближчими тижнями для підтримки своєї кампанії проти української критичної інфраструктури. Раніше ISW повідомляв, що російські сили все більше покладаються на системи озброєння іранського виробництва через виснаження арсеналу високоточної зброї російських військ”, – резюмували експерти.