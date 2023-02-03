Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram та ДСНС у Facebook.

3 лютого близько 20:00 в Ізюмі 7 підлітків 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни “пелюстка”. Один з них підняв його із землі та кинув поруч з іншими, внаслідок чого міна здетонувала.

За словами Синєгубова, всі діти отримали осколкові поранення: “Їхній стан задовільний. Проте 5 з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає”, — йдеться в повідомленні.

Голова ОВА нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини. Він закликав, у разі виявлення підозрілих предметів, не брати до рук, а негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію.

Водночас у ДСНС уточнили, що 5 дітей госпіталізували до районної лікарні: “Нагадуємо, жарти з вибухонебезпечними предметами можуть вартувати вам життя!”, — наголосили рятувальники.