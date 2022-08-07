Сьогодні, 7 серпня, відзначається День маяка та День професійного спікера. 7 серпня у Великій Британії цього дня щорічно проходить Единбурзький міжнародний фестиваль мистецтв.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні також святкують:

День звільнення від рабства в Сент-Кітс і Невіс

День малини з вершками в США

Національний день медовухи і день гірчиці в США

Національний день пурпурного серця в США

Цей день в історії

1 560 – цар Іван Грозний велів будувати в Москві палаци його найближчим родичам (дітям і брату).

1620 – Катаріні Кеплер пред’явили обвинувачення в чаклунстві.

1679 – на Ніагарі спущено на воду перше судно, яке почало плавання по Великих озер.

1840 – на Англії заборонено використовувати дітей як сажотрусів.

1888 – виявлена ​​перша жертва, яка приписувалася Джеку Потрошителю. Старший онук королеви Вікторії принц Кларенс був основним підозрюваним, але сьогодні звинувачення на його адресу вважаються необгрунтованими.

1970 – проведено перший комп’ютерний шаховий турнір.

1993 – частина Букінгемського палацу в Лондоні вперше відкрита для туристів.

Яке сьогодні церковне свято:

7 серпня православні християни відзначають день Успіння праведниці Анни, матері Пресвятої Богородиці. Вона була дочкою священника Матфана і дружини його Марії, з коліна Левіна, роду Ааронового. Святий праведний Іоаким, син Варпафіра, був нащадком царя Давида, якому Бог обіцяв, що від насіння його нащадків народиться Спаситель світу.

Подружжя жило в місті Назарет. Вони дуже довго не могли мати дітей, і з проханням про дитину вони зверталися до Бога. Молитви були почуті – їм обом Ангел сповістив про те, що народиться у них Донька, яку благословить весь рід людський. Іоаким і Анна зустрілися в Єрусалимі, де у них незабаром народилася дочка – Марія.

Через кілька років після народження дочки, у 80-річному віці, Іоаким помер. Ще через два роки, у свої 70-т, померла Анна.

Народні прикмети:

В народі цей день назвали Анна Зимовказівниця. По погоді дня визначали, якою буде зима. Якщо холодно, то зима буде морозною і суворою. Якщо ж тепла і суха погода, то зимові місяці порадують сонцем і невеликим морозом.

Якою погода буде до обіду – такою ж буде і до кінця грудня.

Якщо ніч з 7 на 8 серпня свіжа і холодна, то зима буде студеної і ранньою.

Лелеки в зграї збираються або мурахи збільшують мурашники – до ранньої і холодної зими.

Великий врожай жолудів – до теплої зими.

Черемуха плодоносить – до ранньої осені.

Іній на вікнах – в жовтні заморозки почнуться.

Роса замерзла на лузі – зима буде дуже холодною.

Світла і тепла погода – зима сніжною не буде.

Яка погода буде до обіду – така ж і до кінця грудня.

Мурахи різко збільшують мурашники – зима буде достатньо холодною.

Що не можна робити:

Сьогодні не можна лаятися. Наші предки вважали, що це погана прикмета – можна накликати на себе біду.

Заборонено лагодити своє взуття і одяг.

Не бажано сьогодні і скупитися.

Не радять пересаджувати квіти – вони можуть не приживитися в новому ґрунті.

Залишати дитину одну в кімнаті.

Іменини у Ганни, Макарія, Миколи та Олександра.