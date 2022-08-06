6 серпня у світі відзначають Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, а також Міжнародний день "Лікарі світу за мир".

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї не випадково відзначають саме 6 серпня. Цього дня 1945 року авіація США скинула атомну бомбу на японське місто Хіросіма. Тоді внаслідок вибуху загинуло понад 70 000 осіб, ще десятки тисяч померли протягом наступних років від отриманих хвороб. Історики вважають, що загальне число жертв вибуху може сягати 200 000 осіб.

Пов’язаний зі скиданням бомби на Хіросіму й Міжнародний день “Лікарі світу за мир”. 6 серпня служить для нагадування про цю подію, про роль лікарів в боротьбі за мир і в запобіганні війни загалом. Організація “Лікарі світу” відзначає цей день своєю повсякденною роботою.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Аргентина – День дитини

Барбадос – День незалежності

Болівія – День незалежності

ОАЕ – Прихід до влади правителя емірату Абу-Дабі шейха Заєда аль Нахайяна, президента країни (1966).

Ямайка – День незалежності

Японія – Хіросімська меморіальна церемонія миру

Цього дня у світі:

988 — умовна дата Водохрещення Русі, прийняття християнства київським князем Володимиром.

1181 — Китайські і японські астрономи фіксують спалах наднової зірки.

1497 — до Бристоля повернулася експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду. Втім, всі були впевнені, що це Китай.

1588 — непереможна Армада кинула якір перед містом Кале. Початок історичної битви з англійським флотом, що обернеться великою катастрофою для іспанського короля Філіпа II, який втратить за 2 місяці 80 суден та 16 000 людей.

1649 — перемога козаків у Зборівській битві. Зраджений кримськими татарами Богдан Хмельницький винуватить Москву, яка не надала допомогу; українсько-московські стосунки погіршуються.

1806 — Священна Римська імперія після відмови імператора Франца II від німецької корони припинила своє існування.

1807 — Російська імперія, Королівство Пруссія і Французька імперія підписали Тільзитський мир — були визнані завоювання Наполеона в Центральній Європі.

1807 — у Петербурзі видано правлячий указ про відкриття друкарень при губернських правліннях (у Києві, Житомирі, Кам’янець-Подільському, Харкові, Полтаві, Чернігові, Катеринославі, Херсоні та Сімферополі).

1807 — з Кронштадта під командуванням В. Головніна вирушив у навколосвітнє плавання шлюп “Діана” з метою гідрографічних описів і географічних відкриттів.

1889 — у Лондоні відкритий готель “Савой”, перший у світі готель з ванною в кожному номері.

1890 — вбивця Вільям Кеммлер став першою людиною, страченою на електричному стільці

1914 — Австро-Угорська імперія оголосила війну Російській імперії, а Королівство Сербія оголосила війну Німецькій імперії.

1914 — у Львові створено легіон Українських січових стрільців, який став першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 р.

1926 — 19-річна Гертруда Едерле стала першою жінкою, що перепливла Ла-Манш.

1932 — відкрився перший Венеційський кінофестиваль.

1940 — Естонію, що після Пакту Молотова — Ріббентропа ввійшла в “зону інтересів Радянського Союзу”, окуповано й анексовано СРСР

1940 — у СРСР арештований президент Ленінської академії сільгоспнауки відомий генетик Микола Вавилов.

1945 — американський бомбардувальник “Енола Ґей” скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90—140 тисяч осіб.

1963 — вигравши в півфіналі в алмаатинського “Кайрата” з рахунком 2:1, донецький “Шахтар” утретє поспіль вийшов у фінал Кубка СРСР, встановивши рекорд для радянських клубів — 15 кубкових перемог поспіль.

1995 — хорватська влада оголосила про ліквідацію Республіки Сербська Країна.

1997 — літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнав катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, загинуло 226 людей.

2016 — початок “стрілянини на півночі Криму” — в ніч на 7 серпня на окупованій Росією території Криму збройна сутичка між російськими військовиками. Або провокаційна “спецоперація”, видана пізніше російською спецпропагандою як “напад українського диверсійного загону”.

Яке сьогодні церковне свято:

6 серпня, православна церква вшановує пам’ять святих благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба (у святому хрещенні – Роман і Давид). Після мученицької смерті від рук одновірців церква зарахувала братів до лику святих. Вони стали першими святими на Русі, канонізованими до лику мучеників-страстотерпців.

Прикмети:

Дощ зранку – до погожого і ясного дня.

Тепло і сонячно – зима буде холодною.

Мухи з ранку дзижчать – до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.

Південний вітер – до негоди.

Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.

Роса до полудня – буде гроза.

З осики пух полетів – пора збирати підосичники.

Якщо повний місяць – не можна рубати ліс для будівництва будинку.

Яка погода в цей день, такою вона буде у другій половині серпня.

Чайки на воду часто сідають – до дощу.

На ниву виходити не можна, буде пожежа.

Традиції:

6 серпня слов’яни намагалися не працювати в полі, тому що дата вважалася пожежонебезпечною. Є й приказка: “На Гліба і Бориса за хліб не берися”.

У цей день можна помолитися Борису і Глібу про гарний урожай і благополучну зиму.

Цей день вважається вдалим для будівництва і ремонту, а також для переїзду в новий будинок.

Не можна цього дня рубати дерева і ламати гілки.

Цього дня іменини відзначають:

Гліб, Давид, Борис, Анатолій, Христина.