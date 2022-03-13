Про це він повідомив у місцевому Telegram-каналі.
Мер міста повідомив, що 70% Ірпеня під контролем України, за 30% міста наразі йдуть бої. Також Маркушин наголосив, що попри чутки, він не поранений і разом з військовими зараз в Ірпені, бореться за місто.
“Я на місці, я працюю, ми допомагаємо вивозити, евакуйовувати людей, ми допомагаємо медикаментами, їжею, хлопці боронять наш Ірпінь”, – розповів Олександр Маркушин.
Мер міста подякував тим, хто зараз боронить місто та відзвітував, що уже понад 30 мародерів в Ірпені було зловлено та передано правоохоронним органам.
“Ми разом сила, ми обов’язково переможемо. Слава Україні!”, – заявив Маркушин.
- Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів заводу “Зоря” у Миколаєві з боку військових формувань країни-агресора, загинуло 9 осіб.
- Також окупанти вдруге за кілька днів викрали міського голову українського міста. Цього разу росіяни викрали мера Дніпрорудного, що на Запоріжжі.