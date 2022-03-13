Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів про ситуацію в місті та розвінчав чутки щодо себе.

Про це він повідомив у місцевому Telegram-каналі.

Мер міста повідомив, що 70% Ірпеня під контролем України, за 30% міста наразі йдуть бої. Також Маркушин наголосив, що попри чутки, він не поранений і разом з військовими зараз в Ірпені, бореться за місто.

“Я на місці, я працюю, ми допомагаємо вивозити, евакуйовувати людей, ми допомагаємо медикаментами, їжею, хлопці боронять наш Ірпінь”, – розповів Олександр Маркушин.

Мер міста подякував тим, хто зараз боронить місто та відзвітував, що уже понад 30 мародерів в Ірпені було зловлено та передано правоохоронним органам.

“Ми разом сила, ми обов’язково переможемо. Слава Україні!”, – заявив Маркушин.