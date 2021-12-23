Різдво - найулюбленіше зимове свято громадян, тож більшість із них доволі серйозно готуються до його святкування. Та все ж більша частина українців (71%) виступають за святкування Різдва 7 січня, і тільки 26% підтримують перенесення свята на 25 грудня.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.

Соціологи зазначають, що протягом останніх десяти років кількість прихильників Нового року зменшується, натомість Різдва — збільшується, і суттєво вона зросла саме 2021 року.

За результатами дослідження Соціологічної групи Рейтинг, 49% опитуваних українців вважають найулюбленішим новорічним святом Різдво, Новий рік обрали 37%. 6% назвали улюбленим святом День Святого Миколая і лише 4% респондентів обрали Старий Новий рік. Жодне з цих новорічних свят не люблять 2%.

Соціологи кажуть, що за останні 5 років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва — з 69% до 58%. Також зросла кількість прихильників — із 15% до 26%.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на заході та в Києві: приблизно 40% респондентів підтримують і майже стільки ж не підтримують.

Святкування Нового року відносно більш улюблене для жителів Сходу і Півдня, молоді й чоловіків. Різдво частіше обирали на Заході, люди середнього і старшого віку, жінки, а також віряни ПЦУ та греко-католики. Однаково улюблені ці два свята для мешканців Центру і Києва.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом опитано 2 тисячі респондентів.

Метод опитування — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95, не більше 2,2%.