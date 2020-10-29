Про це свідчать дані неурядової організації United States Election Project.
Всього на території США проживає близько 328 мільйонів жителів. З них брати участь у виборах можуть 250 мільйонів громадян.
75 мільйонів тих, хто проголосували – це половина від загальної явки в 2016 році. Тоді на президентських виборах голосували 138,8 мільйонів осіб (55,5% виборців).
Частина громадян прийняла рішення проголосувати поштою. Але більшість прийшла голосувати на виборчі дільниці, які відкрилися достроково. Щоб проголосувати на дільниці, виборцям часом доводиться стояти в довгих чергах по кілька годин.
Аналітики припускають, що явка на цих виборах може виявитися найвищою в країні з 1908 року. Тоді у виборах брали участь 65% американців, які мають право голосу.
Згідно з національними опитуваннями, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає кандидата від Республіканської партії і нинішнього президента США Дональда Трампа на 7 – 8%. У деяких ключових і тих, що вагаються штатах, цей розрив удвічі менший. Саме такі штати будуть визначати результат голосування за допомогою Колегії виборників.
Вибори президента США відбудуться у вівторок, 3 листопада.
- 23 жовтня відбувся третій, фінальний, раунд дебатів між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Про що розмовляли кандидати — читайте у матеріалі.
- Дебати вже встигли назвати конструктивними і підрахувати, що перемогу на них здобув Байден.