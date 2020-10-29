75 мільйонів американських громадян вже проголосували на дострокових виборах президента США. Вони голосували поштою чи на виборчих дільницях.

Про це свідчать дані неурядової організації United States Election Project.

Всього на території США проживає близько 328 мільйонів жителів. З них брати участь у виборах можуть 250 мільйонів громадян.

75 мільйонів тих, хто проголосували – це половина від загальної явки в 2016 році. Тоді на президентських виборах голосували 138,8 мільйонів осіб (55,5% виборців).

Частина громадян прийняла рішення проголосувати поштою. Але більшість прийшла голосувати на виборчі дільниці, які відкрилися достроково. Щоб проголосувати на дільниці, виборцям часом доводиться стояти в довгих чергах по кілька годин.

Аналітики припускають, що явка на цих виборах може виявитися найвищою в країні з 1908 року. Тоді у виборах брали участь 65% американців, які мають право голосу.

Згідно з національними опитуваннями, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає кандидата від Республіканської партії і нинішнього президента США Дональда Трампа на 7 – 8%. У деяких ключових і тих, що вагаються штатах, цей розрив удвічі менший. Саме такі штати будуть визначати результат голосування за допомогою Колегії виборників.

Вибори президента США відбудуться у вівторок, 3 листопада.