Про це повідомляє VOX.

В опитуваннях брали участь тільки ті американці, які спостерігали за ходом дебатів. Питання про те, хто, на їхню думку, був більш переконливим на дебатах, прозвучали відразу ж після їх закінчення. Тобто, респонденти не змогли вже прочитати або почути якусь експертну думку з цього приводу.

Телеканал CNN провів миттєве опитування за допомогою SSRS.

Опитування показало, що 53% респондентів, які спостерігали за дебатами, вважають, що переміг Байден, а 39% – Трамп.

Друге опитування людей, які спостерігали за дебатами, проведене Data for Progress, показало практично такий же результат – 52% респондентів вважають, що переміг Байден, і 41% думає, що переміг Трамп.

Третє опитування, проведене YouGov, показало, що у Байдена 54% підтримки, а 35% заявили, що переміг Трамп.