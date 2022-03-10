У Литовській столиці Вільнюсі за підтримки міської влади з'явилися нові дорожні знаки, що підтримують Україну та закликають громадян Білорусі до спротиву режиму Путіна-Лукашенка.

Про це сповістив мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс.

Нині у столиці Литви нові дорожні знаки підказують, що до вільного Києва 779 кілометрів, а до “тимчасово окупованого Кремлем” Мінська – 187. У відповідному дописі Шимашюс закликав народ Білорусі до боротьби.

“Наші сусіди білоруси, будь ласка, прокиньтесь!”, – наголосив Реміґіюс Шимашюс.