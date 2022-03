Про це сповістив мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс.

Нині у столиці Литви нові дорожні знаки підказують, що до вільного Києва 779 кілометрів, а до “тимчасово окупованого Кремлем” Мінська – 187. У відповідному дописі Шимашюс закликав народ Білорусі до боротьби.

779 km to the free Kyiv. Minsk (temporarily) occupied by the Kremlin is 187 km away. A new road sign in Vilnius. Neighbors Belarusians, wake up please. pic.twitter.com/EaefSbzSNs

— Remigijus Šimašius (@RemiSimasius) March 10, 2022