Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний жіночий день: Міжнародний жіночий день або Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир – подія, яка щорічно відзначається 8 березня на згадку про культурні, політичні та соціально-економічні досягнення жінок.
Уперше відзначалось 28 лютого 1909 року в США з ініціативи Соціалістичної партії Америки як “Національний день жінки”. Наступного року, натхненні американським прикладом, учасниці Другої міжнародної соціалістичної жіночої конференції в Копенгагені вирішили щороку за зразком Міжнародного дня праці відзначати “День жінок”, присвячений передусім боротьбі за здобуття жінками виборчих прав.
19 березня 1911 року в Австро-Угорщині, Данії, Німеччині й Швейцарії уперше відбувся Міжнародний жіночий день, який протягом наступних кількох років відзначався в різні дні наприкінці лютого чи на початку березня. З початку 1920-х років у Радянському Союзі затвердилась дата 8 березня, оскільки саме в цей день 1917 року з демонстрації робітниць почалась Лютнева революція. Відтоді день відзначався переважно в країнах колишнього “радянського блоку”.
1977 року, за радянської ініціативи, рішенням Організації Об’єднаних Націй отримав статус міжнародного дня з повною назвою — Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.
Міжнародний жіночий день у всьому світі відзначається різними способами, у деяких країнах може бути державним святом. В інших країнах може спостерігатися соціально чи місцево. ООН відзначає дату у зв’язку з темою прав жінок.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Японія – День ескалаторів
- Албанія, Афганістан, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Бурунді, Буркіна-Фасо, Косово, Лаос, Македонія, Молдова, Чорногорія, Сербія, Таджикистан, Узбекистан – День матері
- Ліберія – День пам’яті полеглих
- Аргентина – День працівників лікарні
Цього дня у світі:
- 1010 — Фірдоусі закінчив складення епосу іранських народів “Шах-наме”.
- 1126 — після смерті Урраки Леонської Альфонсо VII проголошений королем Кастилії і Леона.
- 1169 — почалася чотириденна облога Києва силами Андрія Боголюбського.
- 1387 — у Львові відбулася офіційна коронація Святої Королеви Гедвіґи.
- 1576 — іспанський дослідник Дієго Гарсія де Паласіо вперше оглядає руїни древнього міста цивілізації мая Копан.
- 1658 — Роскілльський договір: Після руйнівної поразки в Північній війні (1655—1661) Фредерік III, король Данії — Норвегії, змушений віддати майже половину своєї території Швеції, щоб зберегти решту.
- 1702 — Анна Стюарт, молодша сестра Марії II, стає королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії.
- 1736 — Надер Шах, засновник династії Афшаридів, коронований шахом Ірану.
- 1759 — французький уряд відкликав дозвіл на друк “Енциклопедії” Дідро та д’Аламбера.
- 1764 — Катерина II секуляризувала церковні володіння в Російській імперії.
- 1775 — анонімний письменник, який, на думку деяких, був Томасом Пейном, публікує “Африканське рабство в Америці”, першу статтю в американських колоніях, що закликає звільнити рабів і скасувати рабство.
- 1817 — заснована Нью-Йоркська фондова біржа.
- 1857 — в Нью-Йорку відбувся “марш порожніх каструль”, який вважається першопочатком святкування Міжнародного жіночого дня[2]
- 1910 — французький авіатор Раймонда де Ларош стає першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота.
- 1919 — почалися основні події Єгипетської революції проти британської окупації.
- 1920 — проголошення Арабського Королівства Сирія, першої арабської держави новітнього часу.
- 1944 — за наказом Сталіна органи НКВС провели масову депортацію балкарців до районів Казахстану та Киргизії.
- 1946 — Львівський собор, організований комуністами і Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію і дав початок нищенню Української Греко-Католицької Церкви.
- 1950 — Климент Ворошилов офіційно заявив про наявність у СРСР атомної бомби.
- 1963 — унаслідок військового перевороту до влади в Сирії прийшла партія Баас.
- 1971 — боксерський “бій століття” Джо Фрейзер — Мухаммед Алі.
- 1979 — Philips продемонструвала прототип оптичного цифрового аудіодиска в Ейндговені, Нідерланди.
- 1983 — Рональд Рейган у виступі назвав СРСР “Імперією зла”
- 2006 — США скасували обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона–Вейніка відносно України.
Яке сьогодні церковне свято:
8 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Полікарпа Смірнського. Він сорок років був єпископом Смірнським. Полікарп був одним з перших єпископів Христової Церкви. Таких як він ще називали Апостольські отці. Його учителем був святий апостол Іван Богослов. Саме він висвятив Полікарпа на єпископа в місті в Малій Азії. Сталося це 96 року.
Прикмети:
- Кінь лежить на землі – буде хуртовина.
- Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду.
- Густий туман – літо буде непогожим.
- Крик тетерева чується – прикмета до того, що весна прийде зовсім скоро.
Традиції:
- В народі 8 березня називали “День Полікарпа” або “Кислі дівки”. Подейкують, якщо дівчина не встигла вийти заміж до цієї дати, то вона буде сумувати, тобто “киснути”.
- День вважається вдалим, якщо ви хочете привернути увагу до себе хлопця.
- Не варто знімати павутину до Великодня. А ще в народі вірили, якщо 8 березня павук плете павутину, буде щастя в сім’ї.
Іменини сьогодні святкують:
Антонін, Дем’ян, Іван, Мойсей, Олександр, Полікарп.
- За даними синоптиків у середу, 8 березня, у більшості українських областей очікуються опади у вигляді дощу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 7 березня.