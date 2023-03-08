8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. За церковним календарем сьогодні - день пам’яті святого Полікарпа Смірнського.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний жіночий день: Міжнародний жіночий день або Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир – подія, яка щорічно відзначається 8 березня на згадку про культурні, політичні та соціально-економічні досягнення жінок.

Уперше відзначалось 28 лютого 1909 року в США з ініціативи Соціалістичної партії Америки як “Національний день жінки”. Наступного року, натхненні американським прикладом, учасниці Другої міжнародної соціалістичної жіночої конференції в Копенгагені вирішили щороку за зразком Міжнародного дня праці відзначати “День жінок”, присвячений передусім боротьбі за здобуття жінками виборчих прав.

19 березня 1911 року в Австро-Угорщині, Данії, Німеччині й Швейцарії уперше відбувся Міжнародний жіночий день, який протягом наступних кількох років відзначався в різні дні наприкінці лютого чи на початку березня. З початку 1920-х років у Радянському Союзі затвердилась дата 8 березня, оскільки саме в цей день 1917 року з демонстрації робітниць почалась Лютнева революція. Відтоді день відзначався переважно в країнах колишнього “радянського блоку”.

1977 року, за радянської ініціативи, рішенням Організації Об’єднаних Націй отримав статус міжнародного дня з повною назвою — Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Міжнародний жіночий день у всьому світі відзначається різними способами, у деяких країнах може бути державним святом. В інших країнах може спостерігатися соціально чи місцево. ООН відзначає дату у зв’язку з темою прав жінок.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Японія – День ескалаторів

Албанія, Афганістан, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Бурунді, Буркіна-Фасо, Косово, Лаос, Македонія, Молдова, Чорногорія, Сербія, Таджикистан, Узбекистан – День матері

Ліберія – День пам’яті полеглих

Аргентина – День працівників лікарні

Цього дня у світі:

1010 — Фірдоусі закінчив складення епосу іранських народів “Шах-наме”.

1126 — після смерті Урраки Леонської Альфонсо VII проголошений королем Кастилії і Леона.

1169 — почалася чотириденна облога Києва силами Андрія Боголюбського.

1387 — у Львові відбулася офіційна коронація Святої Королеви Гедвіґи.

1576 — іспанський дослідник Дієго Гарсія де Паласіо вперше оглядає руїни древнього міста цивілізації мая Копан.

1658 — Роскілльський договір: Після руйнівної поразки в Північній війні (1655—1661) Фредерік III, король Данії — Норвегії, змушений віддати майже половину своєї території Швеції, щоб зберегти решту.

1702 — Анна Стюарт, молодша сестра Марії II, стає королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії.

1736 — Надер Шах, засновник династії Афшаридів, коронований шахом Ірану.

1759 — французький уряд відкликав дозвіл на друк “Енциклопедії” Дідро та д’Аламбера.

1764 — Катерина II секуляризувала церковні володіння в Російській імперії.

1775 — анонімний письменник, який, на думку деяких, був Томасом Пейном, публікує “Африканське рабство в Америці”, першу статтю в американських колоніях, що закликає звільнити рабів і скасувати рабство.

1817 — заснована Нью-Йоркська фондова біржа.

1857 — в Нью-Йорку відбувся “марш порожніх каструль”, який вважається першопочатком святкування Міжнародного жіночого дня[2]

1910 — французький авіатор Раймонда де Ларош стає першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота.

1919 — почалися основні події Єгипетської революції проти британської окупації.

1920 — проголошення Арабського Королівства Сирія, першої арабської держави новітнього часу.

1944 — за наказом Сталіна органи НКВС провели масову депортацію балкарців до районів Казахстану та Киргизії.

1946 — Львівський собор, організований комуністами і Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію і дав початок нищенню Української Греко-Католицької Церкви.

1950 — Климент Ворошилов офіційно заявив про наявність у СРСР атомної бомби.

1963 — унаслідок військового перевороту до влади в Сирії прийшла партія Баас.

1971 — боксерський “бій століття” Джо Фрейзер — Мухаммед Алі.

1979 — Philips продемонструвала прототип оптичного цифрового аудіодиска в Ейндговені, Нідерланди.

1983 — Рональд Рейган у виступі назвав СРСР “Імперією зла”

2006 — США скасували обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона–Вейніка відносно України.

Яке сьогодні церковне свято:

8 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Полікарпа Смірнського. Він сорок років був єпископом Смірнським. Полікарп був одним з перших єпископів Христової Церкви. Таких як він ще називали Апостольські отці. Його учителем був святий апостол Іван Богослов. Саме він висвятив Полікарпа на єпископа в місті в Малій Азії. Сталося це 96 року.

Прикмети:

Кінь лежить на землі – буде хуртовина.

Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду.

Густий туман – літо буде непогожим.

Крик тетерева чується – прикмета до того, що весна прийде зовсім скоро.

Традиції:

В народі 8 березня називали “День Полікарпа” або “Кислі дівки”. Подейкують, якщо дівчина не встигла вийти заміж до цієї дати, то вона буде сумувати, тобто “киснути”.

День вважається вдалим, якщо ви хочете привернути увагу до себе хлопця.

Не варто знімати павутину до Великодня. А ще в народі вірили, якщо 8 березня павук плете павутину, буде щастя в сім’ї.

Іменини сьогодні святкують:

Антонін, Дем’ян, Іван, Мойсей, Олександр, Полікарп.