Про це йдеться в спільній заяві компаній.

Представники бізнес-спільноти зазначили, що пандемія COVID-19, ймовірно, призведе до такого ж різкого падіння світової економіки, як й фінансова криза 2009 року, а для України економічні наслідки будуть ще масштабнішими.

За підрахунками економістів, в разі, якщо Україна почне нову програму з МВФ, падіння ВВП складе близько 9%.

“Загроза коронавірусу для таких ринків, що розвиваються, як Україна, ще масштабніше — як в області охорони здоров’я, так і в економічному плані. Міжнародні ринки капіталу закрилися для цієї групи країн, і Інститут міжнародних фінансів повідомляє, що з 21 січня 80 млрд доларів США були виведені з країн, що розвиваються. … Провідні експерти прогнозують, що в разі продовження карантину на кілька місяців, і при наявності програми Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), ВВП України в 2020 році впаде на 9%, а курс гривні може досягти 35 грн/доларів США”, — йдеться в листі.

У разі, якщо програми не буде, економічний спад, згідно з підрахунками експертів, буде двозначним. Бізнес-спільнота вважає, що без підтримки міжнародних партнерів України доведеться вдатися до заходів, які в майбутньому призведуть до збіднення населення та масового безробіття.

“Однак без програми МВФ попередній прогноз ще жахливіший — двозначний економічний спад, стрімке спустошення золотовалютних резервів, висока інфляція і значне зростання безробіття. Без підтримки МВФ та інших міжнародних організацій з бюджетними розривами можна впоратися або шляхом різкого підвищення податків, або скороченням витрат бюджету, або вдавшись до друку грошей, ймовірно в поєднанні з дефолтом за зовнішнім боргом. У будь-якому випадку ціною такого підходу буде обвальне падіння економіки, збідніння населення та масове безробіття”, — сказано в заяві.

Бізнес-спільнота виступила рішуче проти оголошення дефолту в країні та закликало парламент в терміновому порядку прийняти закони, необхідні для отримання траншу від МВФ.

“Будь-які заклики до оголошення дефолту України повинні бути проігноровані, адже довгостроковий ефект такого рішення є дуже небезпечним. Будь-який політик, який схвалює дефолт, неодмінно буде нести відповідальність за його наслідки, за сотні тисяч робочих місць і життя людей, які цей дефолт знищить. … З огляду на те, що ситуація продовжує розвиватися, кошти МВФ та інших міжнародних партнерів України залишаються єдиним джерелом фінансування найближчим часом. … Ми закликаємо депутатів Верховної Ради України діяти рішуче і терміново прийняти закони необхідні для надання коштів Міжнародного Валютного Фонду України за програмою розширеного фінансування (EFF), а також для отримання кризових коштів, спрямованих на підтримку України в боротьбі з коронавірусом“, — підсумували представники бізнес-спільноти.

Заяву підписали Федерація роботодавців України (ФРУ), Союз українських підприємців (СУП), Американська торгова палата України (AMCHAM), Європейська Бізнес Асоціації (ЕВА), БІЗНЕС100, Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), Асоціація “IT України” та SEO клуб.