Джерело: #Букви
Всесвітній день океанів: всесвітній день боротьби за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин і стабільну екологічну ситуацію в океанах. Відзначається щороку 8 червня.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Перу – День інженера
- Словенія – День Приможа Трубара
- Колумбія – День студента
Цього дня у світі:
- 1668 — Петра Дорошенка обрано гетьманом України.
- 1783 — Розпочалося виверження вулкана Лакі, Ісландія, найбільш відоме в історії вулканічне виверження, що призвело до тисяч жертв.
- 1815 — завершився Віденський конгрес.
- 1815 — Варшавське князівство анексовано Російською імперією під назвою Королівства Польського.
- 1824 — Канадець Ноа Кашинг запатентував машину для миття і валяння вовни.
- 1827 — заснований грязьовий курорт Саки.
- 1869 — Американець Айвз Макгаффні запатентував порохотяг.
- 1915 — Казимир Малевич створив свій перший “Чорний квадрат” (загалом відомі 4 авторські варіанти).
- 1918 — проголошена Грузинська Демократична Республіка.
- 1919 — в ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км.
- 1924 — Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам вдалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі).
- 1928 — Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.
- 1934 — У СРСР прийнятий закон “про зраду батьківщині”, що передбачав колективну відповідальність членів родини.
- 1940 — Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці.
- 1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.
- 1949 — Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла “1984”.
- 1965 — Американські компанії “Фрито-Лей” і “Пепсі-Кола” злилися, утворивши компанію “PepsiCo”.
- 1966 — У СРСР засноване Товариство охорони пам’ятників історії і культури.
- 1967 — у Середземному морі повітряні та морські сили Ізраїлю помилково атакували американський корабель “ЮСС Ліберті” (USS Liberty), який спостерігав за воєнними діями в регіоні.
- 1988 — З радянським екіпажем у космос полетів перший болгарин — Олександр Александров.
- 1989 — У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28.
- 1993 — Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.
- 1999 — вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.
Яке сьогодні церковне свято:
8 червня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Карпа, який належав до числа 70 апостолів і довгі роки витратив на те, щоб читати проповіді у Фракії. Прославляв він віру в Христа, звертався до язичників, підтримував інших вірян в їхній вірі. Також він був єпископом на острові Крит. В церковних переказах існує кілька версій його смерті, тому можна стверджувати, що істинна не відома і досі.
Прикмети:
- Літає багато комарів — будуть теплі дні
- Якщо стрибає багато коників — буде тепло, але йтимуть дощі
- Риба підпливає до поверхні водойм, інколи вистрибує з води — чекайте на сирі дні
- Голосно кумкають жаби — найближчі дні будуть дощовими
- Вночі заморозки — ще 40 днів ранки будуть холодними
Традиції:
- Апостол Карп, якого вшановують віряни цього дня, вважається покровителем рибалок. Тому вірили, що 8 червня як ніколи добре ловиться риба, особливо короп.
- Жінкам в цей день не радили ходити до водойм, щоб їх не забрали русалки.
Іменини сьогодні святкують:
Олександр, Георгій, Іван, Карпо, Макар, Маркіян, Олена.
- За даними синоптиків у четвер, 8 червня, у більшості областей України очікуються короткочасні дощі, місцями – грози.
- Також #Букви повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини на 7 червня.