Джерело: #Букви

Всесвітній день океанів: всесвітній день боротьби за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин і стабільну екологічну ситуацію в океанах. Відзначається щороку 8 червня.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Перу – День інженера

Словенія – День Приможа Трубара

Колумбія – День студента

Цього дня у світі:

1668 — Петра Дорошенка обрано гетьманом України.

1783 — Розпочалося виверження вулкана Лакі, Ісландія, найбільш відоме в історії вулканічне виверження, що призвело до тисяч жертв.

1815 — завершився Віденський конгрес.

1815 — Варшавське князівство анексовано Російською імперією під назвою Королівства Польського.

1824 — Канадець Ноа Кашинг запатентував машину для миття і валяння вовни.

1827 — заснований грязьовий курорт Саки.

1869 — Американець Айвз Макгаффні запатентував порохотяг.

1915 — Казимир Малевич створив свій перший “Чорний квадрат” (загалом відомі 4 авторські варіанти).

1918 — проголошена Грузинська Демократична Республіка.

1919 — в ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км.

1924 — Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам вдалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі).

1928 — Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.

1934 — У СРСР прийнятий закон “про зраду батьківщині”, що передбачав колективну відповідальність членів родини.

1940 — Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці.

1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.

1949 — Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла “1984”.

1965 — Американські компанії “Фрито-Лей” і “Пепсі-Кола” злилися, утворивши компанію “PepsiCo”.

1966 — У СРСР засноване Товариство охорони пам’ятників історії і культури.

1967 — у Середземному морі повітряні та морські сили Ізраїлю помилково атакували американський корабель “ЮСС Ліберті” (USS Liberty), який спостерігав за воєнними діями в регіоні.

1988 — З радянським екіпажем у космос полетів перший болгарин — Олександр Александров.

1989 — У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28.

1993 — Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.

1999 — вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.

Яке сьогодні церковне свято:

8 червня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Карпа, який належав до числа 70 апостолів і довгі роки витратив на те, щоб читати проповіді у Фракії. Прославляв він віру в Христа, звертався до язичників, підтримував інших вірян в їхній вірі. Також він був єпископом на острові Крит. В церковних переказах існує кілька версій його смерті, тому можна стверджувати, що істинна не відома і досі.

Прикмети:

Літає багато комарів — будуть теплі дні

Якщо стрибає багато коників — буде тепло, але йтимуть дощі

Риба підпливає до поверхні водойм, інколи вистрибує з води — чекайте на сирі дні

Голосно кумкають жаби — найближчі дні будуть дощовими

Вночі заморозки — ще 40 днів ранки будуть холодними

Традиції:

Апостол Карп, якого вшановують віряни цього дня, вважається покровителем рибалок. Тому вірили, що 8 червня як ніколи добре ловиться риба, особливо короп.

Жінкам в цей день не радили ходити до водойм, щоб їх не забрали русалки.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Георгій, Іван, Карпо, Макар, Маркіян, Олена.