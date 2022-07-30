Вісім гаубиць Krab готові для відправлення в Україну з Польщі. Наразі очікується завершення останніх формальностей перед транспортуванням.

Про це повідомляє Polskie Radio 24.

Військова техніка виготовлена в межах оборонної угоди з Україною. Контракт вартістю понад три мільярди злотих передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 самохідних гаубиць Krab і додаткових машин.

Також у Польщі завершується чергове навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями.

Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що самохідні гаубиці AHS Krab, котрі спорядила Польща, вже доставлені на фронт та допомагають українській армії успішно протистояти росіянам на полі бою.

ДОВІДКА. САУ AHS Krab (САУ “Краб”) – це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км, пояснив він.