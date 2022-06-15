«Польські «Краби» з’їдатимуть колони росіян» — Олексій Резніков

Про це повідомляє польське видання Polsat News.

Зараз росіяни зосередили всі свої сили на атаці на Сєвєродонецьк. Вони намагаються психологічно зламати наших захисників і викликати паніку серед цивільного населення.

Глава Міноборони зауважив, що постачання західної техніки, зокрема польських гаубиць “Краб”, зменшать втрати української сторони.

“Польські “Краби” почнуть з’їдати колони росіян. Я вдячний польському уряду за це. Це та військова техніка, яку цінують солдати XXI століття”, — зазначив він.

Резніков запевнив, що українці не втомилися від війни й надалі готові до боротьби з російськими загарбниками.

“Усі знають історію про Давида і Голіафа. Скільки б там не було росіян. Важливе обладнання та мотивація. У нас чудовий моральний дух. Ми захищаємо свою землю і прагнення до свободи. Вони кидаються сюди, щоб красти наші чайники та пральні машини. Вони дикі варвари, злі на нас, що ми живемо добре, читаємо книжки і ходимо в театри. Маючи в руках сучасну доктрину та зброю, ми неодмінно їх переможемо. “Дайте нам інструменти, і ми виконаємо роботу”, — підсумував він.

Довідка. AHS Krab — польська самохідна гаубиця калібру 155 мм, сумісна з боєприпасами НАТО. Гаубиця має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і завдовжки у 52 калібри. Шасі установки — від САУ K9 Thunder виробництва південнокорейської компанії Samsung Techwin.

Зарядження напівавтоматичне, детонатори ракет налаштовані електронно. Кут вогню по горизонталі 360 градусів, по вертикалі від -3,5 до +70 градусів. Швидкість обертання вежі, а разом з тим і зміна кута піднесення ствола становить 10 градусів за секунду.

«Краб» має 12,7-мм великокаліберний кулемет WKM-B, встановлений на базі, і приціл К-10Т на даху вежі.

Скорострільність чергами — 3 постріли за 10 секунд, вогонь високої інтенсивності — 6 пострілів за хвилину, практична скорострільність — 2 постріли за хвилину. Мінімальна дальність — 4,5 км, максимальна — 40 км. Час, необхідний для переходу гаубиці з похідного в бойове положення і виходу з поста після пострілу становить 30 секунд. Запас боєкомплекту – 29 ракет і 28 снарядів.

1 червня 2022 року польські ЗМІ повідомили, що Україна підписала угоду на придбання додатково близько 60 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок Krab. САУ вироблятимуться на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa. Постачання будуть здійснюватися в найближчі кілька місяців, нині виробнича потужність HSW становить 20-30 одиниць на рік. Вартість угоди складає близько 3 мільярдів злотих, Україна перший експортний замовник цього типу зброї. 7 червня повідомлено про офіційне підписання угоди.