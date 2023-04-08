Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день ромів: міжнародне свято ромського народу. Встановлене на IV Всесвітньому конгресі ромів, що відбувся 1990 р. у Сероцьку (Польща). Метою свята є самоідентифікація ромської етнічної групи як єдиного народу, привернення уваги до самобутньої культури та історії етносу рома та 80 ромських субетносів, подолання дискримінації, утисків та відчуження ромів.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Фінляндія – День Реї
- США – День астрономії
- Перу – День економіста
Цього дня у світі:
- 217 — заколот проти римського імператора Каракалли, очолений префектом преторіанців Опеллієм Макрином під час нового походу проти парфян.
- 1093 — монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїхали в новий храм — Вінчестерський собор — на той час один з основних храмів Британії.
- 1139 — засновник та перший король (з 1130 р.) Сицилійського королівства Рожер II відлучений від церкви.
- 1158 — князь Андрій Боголюбський закладає Успенський собор у Владимері.
- 1271 — султан мамелюків Бейбарс I захоплює фортецю госпітальєрів Крак де Шевальє у Сирії.
- 1480 — католицькою церквою оголошується хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія).
- 1498 — заарештовано флорентійського чернеця Савонаролу, звинуваченого в єресі.
- 1513 — мореплавець Хуан Понсе де Леон оголошує Флориду володінням Іспанії.
1548 — Перу проголошено територією Іспанії.
- 1605 — шведський король Карл XI розпорядився заснувати місто Оулу (нині — одне з найбільших фінляндських міст).
- 1709 — укладено трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII.
- 1722 — за наказом Петра I в Петербурзі починаються систематичні спостереження за погодою.
- 1766 — в Англії вперше запатентовано спосіб пожежної евакуації: плетений кошик на шківі та ланцюгу.
- 1767 — королівство Аютія (Таїланд) впало під тиском бірманських загарбників.
- 1771 — Катерина II видає наказ організувати надзвичайні заходи для порятунку Москви від бубонної чуми.
- 1783 — Катерина II видала маніфест “про прийняття Кримського півострова, острова Тамань і всієї Кубанської сторони під державу Російську”.
- 1830 — Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями.
- 1838 — пароплав “Brunel Isambard” завершує свою першу подорож з Бристоля до Нью-Йорка; на подорож знадобилося 15 днів.
- 1853 — відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб.
- 1861 — розстріляна маніфестація у Варшаві.
- 1872 — у Петербурзі виходить перше російське видання “Капіталу” Карла Маркса.
- 1889 — французький генерал, колишній міністр оборони Ж. Буланже, звинувачений у змові, втікає до Бельгії.
- 1901 — російська поліція встановлює стеження за Володимиром Леніним, що знаходиться за кордоном.
- 1902 — підписується російсько-китайська угода про поступове виведення російських військ з Маньчжурії.
- 1904 — Велика Британія і Франція підписали угоду, названу “Сердечною угодою” (Антантою), що закінчила майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями.
- 1906 — у Франкфурті зафіксовано першу смерть від хвороби Альцгеймера.
- 1913 — у Пекіні починає роботу перший китайський парламент.
- 1918 — Декрет Раднаркому про створення волосних, повітових, губернських і окружних комісаріатів з військових справ (військкоматів), які замінять військові відділи Рад (для контролю над провідними фахівцями зі старих кадрів).
- 1918 — російський триколор замінено червоним прапором.
- 1918 — німці зайняли Харків, уряд Донецько-Криворізької республіки евакуйовано.
- 1919 — Україна проголошена радянською республікою.
- 1919 — французькі війська залишають Одесу.
- 1920 — декретом ВЦВК заснована нова військова винагорода — Почесна революційна зброя.
- 1921 — італійськими військами була придушена Лабинська республіка.
- 1924 — засуджені до розстрілу 4 керівники контрреволюційного “Київського обласного центру дій”.
- 1928 — Церква в СРСР позбавлена статусу юридичної особи.
- 1930 — вийшов на київські екрани кінофільм О. Довженка “Земля”.
- 1935 — в СРСР кримінальна відповідальність поширена на дітей старше 12 років, які тепер можуть бути засуджені до страти.
- 1939 — Італія анексує Албанію. Король Зог відрікається від престолу.
- 1940 — початок акції НКВС з ліквідації польських військовополонених у Катинському лісі під Смоленськом.
- 1941 — в Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер “Кейптаун”.
- 1942 — грецький пароплав “Ендеранія” розбивається на каменях біля берегів Туреччини, загинуло 211 людей.
- 1942 — у СРСР створена 1-а Білоруська партизанська бригада.
- 1943 — в США заморожується зростання цін і зарплати.
- 1944 — радянські війська почали Кримську операцію.
- 1944 — війська 1-го Українського фронту Радянської армії вийшли на кордон СРСР з Румунією і Чехословаччиною на фронті довжиною 200 кілометрів і захопили районні центри Станіславської (тепер — Івано-Франківської) та Чернівецької області.
- 1945 — радянські війська 3-го Білоруського фронту почали штурм міста і фортеці Кенігсберг.
- 1945 — радянський льотчик Михайло Дев’ятаєв, перебуваючи у німецькому полоні, захопив літак і разом з 9 іншими втікачами полетів до СРСР.
- 1945 — американські війська виявляють склади викрадених нацистами картин і золота в соляних шахтах Мюльгаузена.
- 1947 — фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів).
- 1947 — біля Каракаса, Венесуела, розбивається літак Douglas C-47 венесуельської компанії Linea Aeropostal Venezolana. 27 людей, що перебували на борту літака, гинуть.
- 1951 — директор ФБР докладає сенату США про те, що в разі війни з СРСР американські комуністи планують акти саботажу в ключових галузях промисловості.
- 1957 — у Москві п’єсою В. Розова “Вічно живі” відкрився театр “Современник”.
- 1962 — на референдумі французи схвалили Евіанські угоди, що надавали незалежність Алжиру.
- 1966 — обрання Леоніда Брежнєва Генеральним секретарем ЦК КПРС.
- 1967 — греки і турки відновлюють бойові дії поблизу Лімасола, Кіпр.
- 1970 — аварія на радянському атомному підводному човні проєкту 627А “Кит” К-8. Пожежа, що почалася на глибині 140 м в районі Біскайської затоки в 300 милях від берегів Іспанії, приводить до загибелі підводного човна і 52 осіб екіпажу, зокрема його командира — капітана 2-го рангу Всеволода Бессонова, посмертно удостоєного звання Героя Радянського Союзу.
- 1971 — відбувся перший Всесвітній конгрес ромів у Лондоні, який прийняв ромський гімн і прапор.
- 1974 — в Радянському Союзі на екрани виходить комедія Ельдара Рязанова “Неймовірні пригоди італійців у Росії”.
- 1986 — Горбачов Михайло Сергійович під час візиту в Тольятті вперше ужив слово “перебудова”.
- 1988 — СРСР оголосив про рішення вивести війська з Афганістану.
- 1990 — на американському каналі ABC початий прем’єрний показ серіалу “Твін Пікс”.
- 1990 — над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор.
- 1990 — створено благодійний Міжнародний фонд “Відродження” (українське відділення “Фонду Сороса”).
- 1990 — у протоці Скагеррак відбувається катастрофа з морським поромом “Скандінавіан стар”, який прямував з Осло до Фредеріксхавна. Гине 170 осіб.
- 1991 — Компартія Молдови оголосила про непокору КПРС.
- 1992 — американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу.
- 1992 — сербська община в Боснії проголошує створення незалежної республіки.
- 1995 — літак Іл-76 розбивається при посадці в Петропавловськ-Камчатську, загинуло 14 осіб.
- 1997 — срібний долар 1804 року продається в Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів.
- 1999 — Ірак відкидає пропозиції ООН з продовження інспекцій іракських стратегічних об’єктів.
- 1999 — Уряд Югославії оголошує про припинення бойових дій в Косово.
- 1999 — в ніч з 7 на 8 квітня: незадовго до півночі авіаносець “Теодор Рузвельт” і ракетоносні крейсери НАТО, що базуються в Адріатичному морі, випускають декілька десятків крилатих ракет “Томагавк” по Белграду та інших районах Югославії.
- 2001 — лідер Націонал-більшовицької партії Едуард Савенко (літературний псевдонім — Едуард Лимонов) затримується за причетність до покупки зброї і вибухівки.
- 2001 — церква виступила проти “Формули-1”.
- 2003 — під Каїром виявлене найдавніше поховання.
- 2005 — похорон Папи Римського Івана Павла II, що став наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.
Яке сьогодні церковне свято:
8 квітня у православному календарі собор архангела Гавриїла. Він є одним із вищих ангелів. Разом з архангелом Михаїлом вважається вісником добрих новин, тим, хто особливо ставився до людства. В Біблії Гавриїла описують як охоронця обраного народу.
Архангел Гавриїл приніс чимало благих вістей. Зокрема, він з’явився священникові Захарію і сказав, що в того народися син Іоанн Предтеча, дружинам-мироносицям розповів про Воскресіння Спасителя, батькам Богородиці — про народження Діви Марії, а самій Діві про те, що вона стане матір’ю Ісуса Христа.
Також, за повір’ям, саме архангел Гавриїл з’явився до пастухів і розповів їм, що народився Месія.
Прикмети:
- Якщо йде сильний дощ — буде хороший урожай грибів.
- Погода 8 квітня вказує, яким буде 8 жовтня.
- Заморозки — до холодної весни.
Традиції:
- За старих часів вірили, що все, що робиться саме цього дня, погано закінчиться. Тому намагалися не починати нових справ, утримувалися від поїздок і нових зустрічей.
- Здавна в цю дату селяни вже працювали на землі, щоб точно встигнути все зробити до сезону.
Іменини сьогодні святкують:
Василь, Гаврило, Кіндрат, Віра, Алла, Ганна, Марія, Лариса.
- За даними синоптиків у суботу, 8 квітня, по всій території України очікуються невеликі дощі, а в Карпатах – сніг.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 7 квітня.