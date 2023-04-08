8 квітня відзначається Міжнародний день ромів. За церковним сьогодні - собор архангела Гавриїла.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день ромів: міжнародне свято ромського народу. Встановлене на IV Всесвітньому конгресі ромів, що відбувся 1990 р. у Сероцьку (Польща). Метою свята є самоідентифікація ромської етнічної групи як єдиного народу, привернення уваги до самобутньої культури та історії етносу рома та 80 ромських субетносів, подолання дискримінації, утисків та відчуження ромів.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Фінляндія – День Реї

США – День астрономії

Перу – День економіста

Цього дня у світі:

217 — заколот проти римського імператора Каракалли, очолений префектом преторіанців Опеллієм Макрином під час нового походу проти парфян.

1093 — монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїхали в новий храм — Вінчестерський собор — на той час один з основних храмів Британії.

1139 — засновник та перший король (з 1130 р.) Сицилійського королівства Рожер II відлучений від церкви.

1158 — князь Андрій Боголюбський закладає Успенський собор у Владимері.

1271 — султан мамелюків Бейбарс I захоплює фортецю госпітальєрів Крак де Шевальє у Сирії.

1480 — католицькою церквою оголошується хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія).

1498 — заарештовано флорентійського чернеця Савонаролу, звинуваченого в єресі.

1513 — мореплавець Хуан Понсе де Леон оголошує Флориду володінням Іспанії.

1548 — Перу проголошено територією Іспанії.

1548 — Перу проголошено територією Іспанії. 1605 — шведський король Карл XI розпорядився заснувати місто Оулу (нині — одне з найбільших фінляндських міст).

1709 — укладено трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII.

1722 — за наказом Петра I в Петербурзі починаються систематичні спостереження за погодою.

1766 — в Англії вперше запатентовано спосіб пожежної евакуації: плетений кошик на шківі та ланцюгу.

1767 — королівство Аютія (Таїланд) впало під тиском бірманських загарбників.

1771 — Катерина II видає наказ організувати надзвичайні заходи для порятунку Москви від бубонної чуми.

1783 — Катерина II видала маніфест “про прийняття Кримського півострова, острова Тамань і всієї Кубанської сторони під державу Російську”.

1830 — Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями.

1838 — пароплав “Brunel Isambard” завершує свою першу подорож з Бристоля до Нью-Йорка; на подорож знадобилося 15 днів.

1853 — відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб.

1861 — розстріляна маніфестація у Варшаві.

1872 — у Петербурзі виходить перше російське видання “Капіталу” Карла Маркса.

1889 — французький генерал, колишній міністр оборони Ж. Буланже, звинувачений у змові, втікає до Бельгії.

1901 — російська поліція встановлює стеження за Володимиром Леніним, що знаходиться за кордоном.

1902 — підписується російсько-китайська угода про поступове виведення російських військ з Маньчжурії.

1904 — Велика Британія і Франція підписали угоду, названу “Сердечною угодою” (Антантою), що закінчила майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями.

1906 — у Франкфурті зафіксовано першу смерть від хвороби Альцгеймера.

1913 — у Пекіні починає роботу перший китайський парламент.

1918 — Декрет Раднаркому про створення волосних, повітових, губернських і окружних комісаріатів з військових справ (військкоматів), які замінять військові відділи Рад (для контролю над провідними фахівцями зі старих кадрів).

1918 — російський триколор замінено червоним прапором.

1918 — німці зайняли Харків, уряд Донецько-Криворізької республіки евакуйовано.

1919 — Україна проголошена радянською республікою.

1919 — французькі війська залишають Одесу.

1920 — декретом ВЦВК заснована нова військова винагорода — Почесна революційна зброя.

1921 — італійськими військами була придушена Лабинська республіка.

1924 — засуджені до розстрілу 4 керівники контрреволюційного “Київського обласного центру дій”.

1928 — Церква в СРСР позбавлена статусу юридичної особи.

1930 — вийшов на київські екрани кінофільм О. Довженка “Земля”.

1935 — в СРСР кримінальна відповідальність поширена на дітей старше 12 років, які тепер можуть бути засуджені до страти.

1939 — Італія анексує Албанію. Король Зог відрікається від престолу.

1940 — початок акції НКВС з ліквідації польських військовополонених у Катинському лісі під Смоленськом.

1941 — в Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер “Кейптаун”.

1942 — грецький пароплав “Ендеранія” розбивається на каменях біля берегів Туреччини, загинуло 211 людей.

1942 — у СРСР створена 1-а Білоруська партизанська бригада.

1943 — в США заморожується зростання цін і зарплати.

1944 — радянські війська почали Кримську операцію.

1944 — війська 1-го Українського фронту Радянської армії вийшли на кордон СРСР з Румунією і Чехословаччиною на фронті довжиною 200 кілометрів і захопили районні центри Станіславської (тепер — Івано-Франківської) та Чернівецької області.

1945 — радянські війська 3-го Білоруського фронту почали штурм міста і фортеці Кенігсберг.

1945 — радянський льотчик Михайло Дев’ятаєв, перебуваючи у німецькому полоні, захопив літак і разом з 9 іншими втікачами полетів до СРСР.

1945 — американські війська виявляють склади викрадених нацистами картин і золота в соляних шахтах Мюльгаузена.

1947 — фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів).

1947 — біля Каракаса, Венесуела, розбивається літак Douglas C-47 венесуельської компанії Linea Aeropostal Venezolana. 27 людей, що перебували на борту літака, гинуть.

1951 — директор ФБР докладає сенату США про те, що в разі війни з СРСР американські комуністи планують акти саботажу в ключових галузях промисловості.

1957 — у Москві п’єсою В. Розова “Вічно живі” відкрився театр “Современник”.

1962 — на референдумі французи схвалили Евіанські угоди, що надавали незалежність Алжиру.

1966 — обрання Леоніда Брежнєва Генеральним секретарем ЦК КПРС.

1967 — греки і турки відновлюють бойові дії поблизу Лімасола, Кіпр.

1970 — аварія на радянському атомному підводному човні проєкту 627А “Кит” К-8. Пожежа, що почалася на глибині 140 м в районі Біскайської затоки в 300 милях від берегів Іспанії, приводить до загибелі підводного човна і 52 осіб екіпажу, зокрема його командира — капітана 2-го рангу Всеволода Бессонова, посмертно удостоєного звання Героя Радянського Союзу.

1971 — відбувся перший Всесвітній конгрес ромів у Лондоні, який прийняв ромський гімн і прапор.

1974 — в Радянському Союзі на екрани виходить комедія Ельдара Рязанова “Неймовірні пригоди італійців у Росії”.

1986 — Горбачов Михайло Сергійович під час візиту в Тольятті вперше ужив слово “перебудова”.

1988 — СРСР оголосив про рішення вивести війська з Афганістану.

1990 — на американському каналі ABC початий прем’єрний показ серіалу “Твін Пікс”.

1990 — над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор.

1990 — створено благодійний Міжнародний фонд “Відродження” (українське відділення “Фонду Сороса”).

1990 — у протоці Скагеррак відбувається катастрофа з морським поромом “Скандінавіан стар”, який прямував з Осло до Фредеріксхавна. Гине 170 осіб.

1991 — Компартія Молдови оголосила про непокору КПРС.

1992 — американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу.

1992 — сербська община в Боснії проголошує створення незалежної республіки.

1995 — літак Іл-76 розбивається при посадці в Петропавловськ-Камчатську, загинуло 14 осіб.

1997 — срібний долар 1804 року продається в Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів.

1999 — Ірак відкидає пропозиції ООН з продовження інспекцій іракських стратегічних об’єктів.

1999 — Уряд Югославії оголошує про припинення бойових дій в Косово.

1999 — в ніч з 7 на 8 квітня: незадовго до півночі авіаносець “Теодор Рузвельт” і ракетоносні крейсери НАТО, що базуються в Адріатичному морі, випускають декілька десятків крилатих ракет “Томагавк” по Белграду та інших районах Югославії.

2001 — лідер Націонал-більшовицької партії Едуард Савенко (літературний псевдонім — Едуард Лимонов) затримується за причетність до покупки зброї і вибухівки.

2001 — церква виступила проти “Формули-1”.

2003 — під Каїром виявлене найдавніше поховання.

2005 — похорон Папи Римського Івана Павла II, що став наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.

Яке сьогодні церковне свято:

8 квітня у православному календарі собор архангела Гавриїла. Він є одним із вищих ангелів. Разом з архангелом Михаїлом вважається вісником добрих новин, тим, хто особливо ставився до людства. В Біблії Гавриїла описують як охоронця обраного народу.

Архангел Гавриїл приніс чимало благих вістей. Зокрема, він з’явився священникові Захарію і сказав, що в того народися син Іоанн Предтеча, дружинам-мироносицям розповів про Воскресіння Спасителя, батькам Богородиці — про народження Діви Марії, а самій Діві про те, що вона стане матір’ю Ісуса Христа.

Також, за повір’ям, саме архангел Гавриїл з’явився до пастухів і розповів їм, що народився Месія.

Прикмети:

Якщо йде сильний дощ — буде хороший урожай грибів.

Погода 8 квітня вказує, яким буде 8 жовтня.

Заморозки — до холодної весни.

Традиції:

За старих часів вірили, що все, що робиться саме цього дня, погано закінчиться. Тому намагалися не починати нових справ, утримувалися від поїздок і нових зустрічей.

Здавна в цю дату селяни вже працювали на землі, щоб точно встигнути все зробити до сезону.

Іменини сьогодні святкують:

Василь, Гаврило, Кіндрат, Віра, Алла, Ганна, Марія, Лариса.