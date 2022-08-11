Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.
Хлопчик понад три години спільно з батьком виконував українські пісні для перехожих яворівчан. В результаті чого під час благодійної акції вдалось зібрав понад 14 тисяч гривень.
Всі кошти молодий юнак відправив волонтерам ГО “Апостольська Чота”, адже співпрацюють з волонтерами організації на потреби захисникам Миколаєва.
У повідомленні додали, що Юрій не вперше долучається до збору коштів Збройних Сил України та усіх її захисників. Нещодавно, 8-річний Юрій Напора зібрав понад 23 тисяч гривень, співаючи патріотичні пісні на вулиці у Мостиськах.
Також Юрко зібрав понад 40 тисяч гривень, співаючи в центрі Городка, що у Львівському районі. Всі кошти хлопець передав на користь ЗСУ.
- Буковинські поліціянти взяли під свій захист 11-річного Максима, який намагається заробити гроші на потреби української армії та мріє купити захисникам його батьківщини тепловізор.
- На 600 млн грн, які фонд Сергія Притули разом з українським блогером Ігорем Лаченом збирали на безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2, закуплять озброєння для Збройних Сил України на запит Міністерства оборони.