Вчора, 10 серпня, 8-річний волонтер Юрій Напора організував черговий благодійний концерт у Новояворівську, Львіської обалсті на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Хлопчик понад три години спільно з батьком виконував українські пісні для перехожих яворівчан. В результаті чого під час благодійної акції вдалось зібрав понад 14 тисяч гривень.

Всі кошти молодий юнак відправив волонтерам ГО “Апостольська Чота”, адже співпрацюють з волонтерами організації на потреби захисникам Миколаєва.

У повідомленні додали, що Юрій не вперше долучається до збору коштів Збройних Сил України та усіх її захисників. Нещодавно, 8-річний Юрій Напора зібрав понад 23 тисяч гривень, співаючи патріотичні пісні на вулиці у Мостиськах.

Також Юрко зібрав понад 40 тисяч гривень, співаючи в центрі Городка, що у Львівському районі. Всі кошти хлопець передав на користь ЗСУ.