Цьогоріч вісім українок увійшли до переліку 100 жінок з усіх куточків світу від BBC, які надихають та впливають на світ.

Про це повідомляє BBC.

Олена Зеленська — перша леді

Як пише видання, після повномасштабного російського вторгнення вона використала свій статус, щоби “показати страждання українського народу, ставши першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США”.

Зараз вона зосереджена на підтримці психічного здоров’я дітей і сімей, травмованих війною.

“Жінки взяли на себе навіть більше обов’язків, ніж у мирний час… Жінка, яка пережила це [війну], ніколи не зробить крок назад. І я впевнена, що наша внутрішня впевненість буде рости”, — сказала Олена Зеленська.

Яна Зінкевич — політикиня і фронтова волонтерка

Зазначається, що Зінкевич особисто вивезла з поля бою в безпечне місце 200 поранених солдатів. Її команда – волонтерська організація “Госпітальєри” — продовжує надавати першу медичну допомогу пораненим військовим і мирним мешканцям, проводить медичну підготовку, здійснила близько 6 тисяч евакуацій.

27-річна Зінкевич також є однією із наймолодших депутатів українського парламенту та очолює підкомітет військової медицини.

Марина Вязовська — математикиня

Українська математикиня, яка цього року стала лише другою жінкою в історії, яка виграла престижну медаль Філдса, яку часто називають Нобелівською премією з математики й вручають кожні чотири роки.

Марина Вязовська отримала нагороду за роботу над 400-літньою головоломкою й розв’язала задачу, як найефективніше упакувати сфери у восьмивимірному просторі, розповіло BBC.

Ірина Кондратова — педіатриня

Як керівниця Харківського обласного перинатального центру, лікарка Кондратова отримала в березні від Девіда Бекхема доступ до його сторінки в Instagram, щоби публікувати інформацію про проблеми, з якими вони стикаються.

Її команда з 2014 року надала медичну та психологічну допомогу понад 3 000 жінок з Луганщини та Донеччини.

“Зруйновані наші будинки, дороги, електростанції, лікарні – і життя. Але наші мрії, наші надії та наша віра живі та сильніші, ніж будь-коли”, — наголосила Ірина Кондратова.

Олександра Матвійчук — юристка з прав людини

Протягом 15 років Олександра Матвійчук очолює Центр громадянських свобод (ЦГС), який став одним із лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року за роботу з документування воєнних злочинів Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

“Мужність не має статі”, — вважає Олександра Матвійчук.

Юлія Паєвська — парамедикиня

Відома українська цивільна парамедикиня і засновниця добровольчого медичного підрозділу “Янголи Тайри”, який врятував сотні поранених мирних жителів і військовослужбовців.

Юлію Паєвську, більш відому як “Тайра”, захопили в полон російські війська у березні, коли вона допомагала евакуювати мирних жителів з Маріуполя.

Юлія Сачук — захисниця прав людей з інвалідністю

Українська правозахисниця Юлія Сачук очолює громадську організацію жінок з інвалідністю Fight For Right (“Боротьба за право”).

Вона була серед тих, хто екстрено реагував на вторгнення Росії в Україну, цілодобово співпрацювала з міжнародними організаціями над координацією планів евакуації, щоби врятувати життя тисяч українців з інвалідністю.

Крістіна Бердинських — журналістка

Під час війни в Україні відома журналістка Крістіна Бердинських подорожувала країною і робила репортажі з регіонів, які зазнали обстрілів з боку Росії. Деякі з її матеріалів були зосереджені на повсякденному житті в місті, охопленому війною.