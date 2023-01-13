Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Херсонській – 83, Миколаївській – 82, Запорізькій – 81, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 40.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.
Також стало відомо про поранення 15-річного хлопця 28 грудня внаслідок обстрілу ворогом села Полтава Луганської області.
Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.
Зазначимо, що в Україні триває 324-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 114 тисяч російських армійців. з яких 740 – лише за останню добу.
- В окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва із Силами оборони України.
- Експерти Інституту вивчення війни, проаналізувавши останні події навколо Соледара на Донеччині, дійшли висновку, що російські окупанти, найімовірніше, витіснили з міста ЗСУ. Водночас офіційного повідомлення з боку України про окупацію Соледара поки що немає.