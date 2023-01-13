Станом на ранок 13 січня 2023 року понад 880 дітей поранено в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Водночас — 453 загинули.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Херсонській – 83, Миколаївській – 82, Запорізькій – 81, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 40.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Також стало відомо про поранення 15-річного хлопця 28 грудня внаслідок обстрілу ворогом села Полтава Луганської області.

Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.

Зазначимо, що в Україні триває 324-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 114 тисяч російських армійців. з яких 740 – лише за останню добу.