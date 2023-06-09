9 червня відзначають Міжнародний день друзів, Міжнародний день акредитації, Міжнародний день архівів та День Дональда Дака. Християни сьогодні вшановують святу Феодору Олександрійську.

Джерело: #Букви

Міжнародний день друзів: створили це свято за ініціативою Конгресу США 1935 року, а вже через 23 роки рішення про запровадження окремого святкового дня підтримали в ООН. Хоча тоді конкретну дату не затвердили, тому 9 червня (день, коли святкували свято друзів в США) так і залишилося неофіційним. Лише 2011 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію і затвердила 9 червня Міжнародним днем друзів.

Міжнародний день акредитації: подія була створена для поширення обізнаності про ефективність акредитації як засобу для встановлення довірчих відносин на світовому ринку. Створили свято за ініціативи організацій ILAC та IAF, які беруть участь в акредитації випробувальних лабораторій.

Міжнародний день архівів: затвердили його 2007 року, а дату обрали невипадково. Саме цього дня 1948 року з’явилася Міжнародна рада архівів, до якої нині входять представники близько 1700 країн світу.

День Дональда Дака: Дональд Дак – качур, позитивний герой мультфільмів студії Walt Disney (Волт Дісней). Дональд — білий антропоморфний качур з жовтими дзьобом і жовтими ногами, полюбляє веселитися та постійно потрапляє у якісь пригоди. Офіційно день народження Дональда — 9 червня 1934 року, день, коли вийшла короткометражка “Маленька розумна курочка”. Проте в короткометражці “Donald’s Happy Birthday” його день народження — 13 березня.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Уганда – Національний день героїв

США – День єдності рас та День пирога з полуницею і ревенем.

Фінляндія – День Аландських островів

Бразилія – День Апостола Жозе ді Аншіети

Іспанія – День Ла-Ріохи та День Мурсії

Аргентина – День геологів

Цього дня у світі:

1534 — Жак Картьє відкрив річку Св. Лаврентія.

1786 — У Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво.

1866 — метеорит “Княгиня” — упав на Закарпатті

1801 — В Російській імперії заборонено публікацію в пресі оголошень про продаж кріпаків без землі.

1822 — У США запатентована штучна щелепа.

1847 — Російський імператор Микола I підписав вирок, за яким маляр і поет Тарас Шевченко віддавався в солдати.

1889 — На місці спалення Джордано Бруно в Римі відкритий його пам’ятник.

1898 — Велика Британія отримала від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років.

1920 — відступаючими польськими військами у Києві зруйновано усі мости через Дніпро, у тому числі Миколаївський ланцюговий міст.

1931 — У СРСР запущено швидкісний потяг “Червона стріла” (Москва-Ленінград).

1934 — На екранах уперше з’явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак.

1984 — У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака.

1988 — Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд — 6,05 м.

1994 — Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан).

1995 — У Сочі президенти Росії і України підписали договір про розділ Чорноморського флоту.

2009 — Українська прем’єра та кінотеатральний реліз фільму “Las Meninas” (режисер Ігор Подольчак).

Яке сьогодні церковне свято:

9 червня в церковному календарі – день пам’яті святої Феодори Олександрійської. Жила вона приблизно в III-IV столітті в Олександрії. В ті часи відбувалися жорстокі гоніння за християнами. Тому привели її на суд і запитали, чому вона все ще незаміжня. Відповіла на це християнка, що вирішила своє життя присвятити Господу. За це її спочатку кинули до в’язниці, а потім віддали в дім блудниць. Від ганьби Феодору врятував воїн, який увірвався до кімнати, розігнав чоловіків та дав жінці одяг. За це сміливця стратили разом із дівчиною, а тіла їхні потім ще й спалили.

Прикмети:

Вранці повітря задушливе – потім буде негода

На траві вранці рясна роса – до сонячного дня

Граки пасуться у траві – чекайте на дощ

Не відчувається запах від квітів жимолості – буде сильна посуха

Немає вітру, але ліс шумить – пізніше дощитиме

Ясна погода, але з’явилися черв’яки – чекайте на грозу

Дим із труби йде донизу – буде негода

Традиції:

Свята Феодора не терпить пліток і марної балаканини, тому в цей день потрібно стежити за своїм язиком.

У Феодори жінки просять дати їм сили. Сьогодні потрібно говорити тільки по справі – це принесе толк і вбереже від чуток. Доброю прикметою вважається помирити тих, хто у сварці.

Іменини сьогодні святкують:

Іван, Анастасія.