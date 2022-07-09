Про це повідомляють #Букви.

Щороку, 9 липня, у світі відзначають Міжнародний день знищення стрілецької зброї. Цей день був заснований Організацією Об’єднаних Націй у 2001 році.

У світі цього дня відзначають:

Аргентина – День незалежності.

Палау – День Конституції. (1981)

Австралія – День Конституції. (1900)

Марокко – День Хасана II.

Казахстан – День податкової служби.

Камбоджа – День посадки дерев.

Азербайджан – День співробітників органів дипломатичної служби.

Канада – День провінції Нунавут.

США – Національний день цукрового печива.

Цього дня в історії:

1357 — король Карл IV заклав в Празі Карлів міст через Влтаву.

1686 — сім європейських держав створили Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція в Західній Європі.

1789 — Національні збори у Королівстві Франція проголосили себе Установчими.

1811 — велика пожежа на Подолі у Києві. Вогонь знищив більшість з 2068 подільських будинків.

1816 — Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії.

1877 — перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем став Спенсер Гір.

1900 — Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).

1955 — заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна).

1955 — знаменита рок-н-рольна пісня “Rock Around the Clock” (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті “Білбоард”.

1961 — у Вінніпегу (Канада) відкрито пам’ятник Т. Г. Шевченку.

1972 — в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний)

2002 — Організація Африканської Єдності, об’єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.

2006 — Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.

2018 — саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту “Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України”.

Яке сьогодні церковне свято:

9 липня святкують день пам`яті Давида Солунського. Він був пострижений у монастирі святих мучеників Феодора та Меркурія. Трохи пізніше поблизу міста Солуні він побудував собі курінь під деревом і прожив у ньому 70 років. Щодня він перебував у молитві, дотримувався суворого посту, знемагаючи від спеки і холоднечі. Від Бога Давид отримав дар зцілення: він лікував людей від хвороб і давав поради.

Прикмети:

Якщо в будинку запалити білу свічку, то весь рік буде благополучним і хлібосольним.

Якщо у веселці переважає жовтий колір – це до ясної погоди.

Дощовий день – дощі до вересня затягнуться або сам вересень дуже мокрим буде.

Ясний день – ще 7 тижнів тепло і сонячно буде.

Багато роси – хороший буде урожай огірків.

Традиції:

Православна церква суворо забороняє в цю дату сваритися і відмовляти в допомозі, інакше самі потребуватимете.

Вогонь 9 липня набуває магічних властивостей, тому грати з ним не рекомендується – накличете лихо.

Також 9 липня набуває цілющих властивостей суниця, тому за старих часів її збирали і варили з неї варення, компоти і робили зимові заготівлі.

Цього дня іменини відзначають:

Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихон.