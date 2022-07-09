Про це повідомляють #Букви.
Щороку, 9 липня, у світі відзначають Міжнародний день знищення стрілецької зброї. Цей день був заснований Організацією Об’єднаних Націй у 2001 році.
У світі цього дня відзначають:
- Аргентина – День незалежності.
- Палау – День Конституції. (1981)
- Австралія – День Конституції. (1900)
- Марокко – День Хасана II.
- Казахстан – День податкової служби.
- Камбоджа – День посадки дерев.
- Азербайджан – День співробітників органів дипломатичної служби.
- Канада – День провінції Нунавут.
- США – Національний день цукрового печива.
Цього дня в історії:
- 1357 — король Карл IV заклав в Празі Карлів міст через Влтаву.
- 1686 — сім європейських держав створили Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція в Західній Європі.
- 1789 — Національні збори у Королівстві Франція проголосили себе Установчими.
- 1811 — велика пожежа на Подолі у Києві. Вогонь знищив більшість з 2068 подільських будинків.
- 1816 — Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії.
- 1877 — перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем став Спенсер Гір.
- 1900 — Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).
- 1955 — заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна).
- 1955 — знаменита рок-н-рольна пісня “Rock Around the Clock” (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті “Білбоард”.
- 1961 — у Вінніпегу (Канада) відкрито пам’ятник Т. Г. Шевченку.
- 1972 — в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний)
- 2002 — Організація Африканської Єдності, об’єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.
- 2006 — Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.
- 2018 — саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту “Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України”.
Яке сьогодні церковне свято:
9 липня святкують день пам`яті Давида Солунського. Він був пострижений у монастирі святих мучеників Феодора та Меркурія. Трохи пізніше поблизу міста Солуні він побудував собі курінь під деревом і прожив у ньому 70 років. Щодня він перебував у молитві, дотримувався суворого посту, знемагаючи від спеки і холоднечі. Від Бога Давид отримав дар зцілення: він лікував людей від хвороб і давав поради.
Прикмети:
- Якщо в будинку запалити білу свічку, то весь рік буде благополучним і хлібосольним.
- Якщо у веселці переважає жовтий колір – це до ясної погоди.
- Дощовий день – дощі до вересня затягнуться або сам вересень дуже мокрим буде.
- Ясний день – ще 7 тижнів тепло і сонячно буде.
- Багато роси – хороший буде урожай огірків.
Традиції:
- Православна церква суворо забороняє в цю дату сваритися і відмовляти в допомозі, інакше самі потребуватимете.
- Вогонь 9 липня набуває магічних властивостей, тому грати з ним не рекомендується – накличете лихо.
- Також 9 липня набуває цілющих властивостей суниця, тому за старих часів її збирали і варили з неї варення, компоти і робили зимові заготівлі.
Цього дня іменини відзначають:
Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Тихон.