8 липня в Україні відзначають День родини, а християни цього дня згадують про святих Петра та Февронію - покровителів сім'ї та шлюбу.

Про це повідомляють #Букви.

Щорічно 8 липня в Україні відзначають День родини. Відповідний указ про запровадження свята був підписаний президентом України 30 грудня 2011 року.

Цього дня в історії:

52 до н. е. — прийнята дата заснування Парижа.

1492 — перша морська експедиція з Європи до Індії відпливла з Лісабона на чолі з Васко да Гама.

1573 — Булонським едиктом покладено край 4-річній війні французьких католиків і гугенотів.

1592 — відбулася битва при Сачхоні між японським і корейським флотами.

1618 — за “зачаровування” французької королеви була страчена камеристка Марії Медічі.

1654 — в Америку прибув перший єврей Яків Барсімсон.

1659 — у битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату завдали нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького.

1709 — під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII і українського гетьмана Івана Мазепи у бою проти московських військ царя Петра I.

1796 — видано перший паспорт громадянина США.

1889 — вперше вийшла друком фінансова газета “The Wall Street Journal”.

1913 — завершилися останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31).

1916 — указ про мобілізацію на примусові роботи 400 тис. жителів Туркестану і степових областей. Масове повстання казахських племен було жорстоко придушене.

1918 — створено Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію.

2014 — збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

Яке сьогодні церковне свято:

8 липня святкують день пам`яті Петра і Февронії. Їхній шлюб став зразком християнського шлюбу. А день 8 липня – святом людей, що люблять, і щасливої родини. Петро був князем Муромським. А Февронія – простою дівчиною з села.

Прикмети:

Якщо в небі видно ластівок, то літо буде сонячним;

Якщо чути глухий грім, то найближчі дні буде дощити.

Традиції:

Згідно з народними повір’ями, сьогодні не рекомендується ходити в ліс, тому що там може чатувати підступний змій (за аналогією з біблійним змієм-спокусником).

Також не можна купатися у водоймах (русалка може потягнути на дно),

Не можна пекти що-небудь з тіста і займатися рукоділлям, ворожити і читати змови, переїжджати і подорожувати.

Православна церква суворо забороняє вінчатися, сваритися та пліткувати.

Цього дня іменини відзначають:

Євген, Прокіп, Костянтин, Леонід, Петро, Федір, Давид.