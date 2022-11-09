Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму: саме у ніч з 9 на 10 листопада 1938 року почався масовий єврейський погром у Німеччині, що отримав назву “Кришталева Ніч”, або “Ніч розбитих вітрин”. Ця ніч у 1938 році поклала початок Холокосту – масовому насильству стосовно єврейського народу, яке призвело до загибелі близько 6 000 000 євреїв.
Починаючи з 1995 року, організація “UNITED” координує щорічну загальноєвропейську кампанію 9 листопада, іменовану Міжнародним днем проти фашизму і антисемітизму.
Він має подвійне призначення: одна частина кампанії спрямована на підтримку пам’яті про жертви погрому в кришталеву ніч і взагалі жертв Голокосту нацизму і фашизму протягом всієї історії; інша частина орієнтована здебільшого на сучасні проблеми расизму, антисемітизму, правого екстремізму та неофашизму.
В Україні цього дня відзначають:
День української писемності та мови: свято започатковане 9 листопада 1997 року тодішнім президентом України Леонідом Кучмою на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства.
В День української писемності та мови, на Українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано з 2000 року. Відтоді щороку всі охочі можуть узяти участь у написанні радіодиктанту.
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва: раніше це свято відзначалось 23 березня, однак у 2013 році тодішній президент України Віктор Янукович підписав указ про святкування дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 9 листопада.
Українська культура, одна з небагатьох, яка змогла вистояти під могутнім натиском чужих агресивних впливів, зберегти свою самобутність, первозданну чистоту і не замуленість.
Прародителями української культури можна вважати культуру індоєвропейських предків слов’ян, слов’янські культурні джерела, культури Київської Русі – дохристиянську і християнську.
Українська культура зайняла гідне місце в культурі світовій. Вона розвивалась у взаємовідносинах з культурами Заходу та Сходу, в системі Польсько-литовської держави, українофобському „лоні” царської Росії.
Наслідками цього стали, з одного боку, система освіти і вченість, побудовані на західних зразках, з іншого – приниження української мови як „простонародної” і водночас становлення новоукраїнської літератури, написаної саме цією народною мовою.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Камбоджа – День незалежності
- Німеччина – Доленосний день в історії країни через події 1848, 1918, 1923, 1938 і 1989 років
- Азербайджан – День державного прапора
- Болівія – День Черепів
- Німеччина, Австрія, Швейцарія – День винахідників
- Бразилія – День моделювання та Національний день готелів
- Пакистан – День народження Мухаммада Ікбала
- США – Національний день грецького йогурту
Цього дня у світі:
- 1799 — переворот 18 брюмера привів Наполеона до влади у Французькій республіці.
- 1867 — в Японії сьогун Токугава Йосінобу повернув державну владу Імператору.
- 1906 — у Російській імперії почалася земельна реформа Столипіна.
- 1882 — в Єлисаветграді з п’єсою “Наталка-Полтавка” дебютував український театр Марка Кропивницького.
- 1907 — британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.
- 1918 — на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.
- 1918 — у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року — Державний Секретаріат).
- 1923 — у Мюнхені відбувся “Пивний путч”.
- 1938 — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію “Карпатська Січ”
- 1938 — у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв “Кришталева ніч”.
- 1947 — команда “Динамо” (Київ) перемогла “Харчовик” (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.
- 1956 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ “Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР”.
- 1956 — на знак протесту проти вступу радянських військ до Угорської Народної Республіки французький філософ і письменник Ж.-П.Сартр вийшов з Французької компартії.
- 1961 — місто Сталіне дістало назву Донецьк.
- 1962 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області на Івано-Франківську область.
- 1976 — у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.
- 1977 — Українська Гельсінська Група оприлюднила “Маніфест українського правозахисного руху”.
- 1989 — Почалося руйнування Берлінської стіни.
- 1991 — генерала Джохара Дудаєва обрано першим президентом Ічкерії.
- 1995 — Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.
- 1997 — в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.
Яке сьогодні церковне свято:
9 листопада святкують День пам’яті Преподобного Нестора Літописця.
Преподобний київський літописець та письменник-агіограф. Автор Житій святих князів Бориса і Гліба та Феодосія Печерського. Вважається упорядником (за іншою версією автором) “Повісті врем’яних літ”.
Прикмети:
- Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.
- Якщо на деревах іній, то скоро буде мороз.
- Вранці туман – до відлиги.
- Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.
- Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.
Традиції:
- Наші предки називали цю дату “Нестор” або “Обітний день”. Це означає, що сьогодні необхідно давати обіцянки, які не можна порушувати протягом року.
- Молоді дівчата сьогодні ходили в храм і ставили свічки Пресвятій Богородиці, просячи захисту від бід.
- Не варто цього дня лаятися, аби не довелося до Різдва гніватися.
Іменини цього дня святкують:
Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк, Агрипін, Олександр, Єлизавета.
- За даними синоптиків у середу, 9 листопада, в Україні збережеться суха погода з температурою повітря вдень до +15 градусів.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 8 листопада.