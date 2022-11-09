9 листопада у святі відзначають Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму. В Україні сьогодні День української писемності та мови, а також Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. За церковним календарем 9 листопада вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму: саме у ніч з 9 на 10 листопада 1938 року почався масовий єврейський погром у Німеччині, що отримав назву “Кришталева Ніч”, або “Ніч розбитих вітрин”. Ця ніч у 1938 році поклала початок Холокосту – масовому насильству стосовно єврейського народу, яке призвело до загибелі близько 6 000 000 євреїв.

Починаючи з 1995 року, організація “UNITED” координує щорічну загальноєвропейську кампанію 9 листопада, іменовану Міжнародним днем ​​проти фашизму і антисемітизму.

Він має подвійне призначення: одна частина кампанії спрямована на підтримку пам’яті про жертви погрому в кришталеву ніч і взагалі жертв Голокосту нацизму і фашизму протягом всієї історії; інша частина орієнтована здебільшого на сучасні проблеми расизму, антисемітизму, правого екстремізму та неофашизму.

В Україні цього дня відзначають:

День української писемності та мови: свято започатковане 9 листопада 1997 року тодішнім президентом України Леонідом Кучмою на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства.

В День української писемності та мови, на Українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано з 2000 року. Відтоді щороку всі охочі можуть узяти участь у написанні радіодиктанту.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва: раніше це свято відзначалось 23 березня, однак у 2013 році тодішній президент України Віктор Янукович підписав указ про святкування дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 9 листопада.

Українська культура, одна з небагатьох, яка змогла вистояти під могутнім натиском чужих агресивних впливів, зберегти свою самобутність, первозданну чистоту і не замуленість.

Прародителями української культури можна вважати культуру індоєвропейських предків слов’ян, слов’янські культурні джерела, культури Київської Русі – дохристиянську і християнську.

Українська культура зайняла гідне місце в культурі світовій. Вона розвивалась у взаємовідносинах з культурами Заходу та Сходу, в системі Польсько-литовської держави, українофобському „лоні” царської Росії.

Наслідками цього стали, з одного боку, система освіти і вченість, побудовані на західних зразках, з іншого – приниження української мови як „простонародної” і водночас становлення новоукраїнської літератури, написаної саме цією народною мовою.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Камбоджа – День незалежності

Німеччина – Доленосний день в історії країни через події 1848, 1918, 1923, 1938 і 1989 років

Азербайджан – День державного прапора

Болівія – День Черепів

Німеччина, Австрія, Швейцарія – День винахідників

Бразилія – День моделювання та Національний день готелів

Пакистан – День народження Мухаммада Ікбала

США – Національний день грецького йогурту

Цього дня у світі:

1799 — переворот 18 брюмера привів Наполеона до влади у Французькій республіці.

1867 — в Японії сьогун Токугава Йосінобу повернув державну владу Імператору.

1906 — у Російській імперії почалася земельна реформа Столипіна.

1882 — в Єлисаветграді з п’єсою “Наталка-Полтавка” дебютував український театр Марка Кропивницького.

1907 — британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.

1918 — на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.

1918 — у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року — Державний Секретаріат).

1923 — у Мюнхені відбувся “Пивний путч”.

1938 — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію “Карпатська Січ”

1938 — у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв “Кришталева ніч”.

1947 — команда “Динамо” (Київ) перемогла “Харчовик” (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.

1956 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ “Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР”.

1956 — на знак протесту проти вступу радянських військ до Угорської Народної Республіки французький філософ і письменник Ж.-П.Сартр вийшов з Французької компартії.

1961 — місто Сталіне дістало назву Донецьк.

1962 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області на Івано-Франківську область.

1976 — у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.

1977 — Українська Гельсінська Група оприлюднила “Маніфест українського правозахисного руху”.

1989 — Почалося руйнування Берлінської стіни.

1991 — генерала Джохара Дудаєва обрано першим президентом Ічкерії.

1995 — Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.

1997 — в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

Яке сьогодні церковне свято:

9 листопада святкують День пам’яті Преподобного Нестора Літописця.

Преподобний київський літописець та письменник-агіограф. Автор Житій святих князів Бориса і Гліба та Феодосія Печерського. Вважається упорядником (за іншою версією автором) “Повісті врем’яних літ”.

Прикмети:

Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.

Якщо на деревах іній, то скоро буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.

Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.

Традиції:

Наші предки називали цю дату “Нестор” або “Обітний день”. Це означає, що сьогодні необхідно давати обіцянки, які не можна порушувати протягом року.

Молоді дівчата сьогодні ходили в храм і ставили свічки Пресвятій Богородиці, просячи захисту від бід.

Не варто цього дня лаятися, аби не довелося до Різдва гніватися.

Іменини цього дня святкують:

Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк, Агрипін, Олександр, Єлизавета.