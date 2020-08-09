Про це розповідають #Букви.

У 1994 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 9 серпня Міжнародним днем корінних народів світу. Такими є 370 мільйонів осіб у 90 країнах світу.

В Україні корінними народами є кримські татари, караїми та кримчаки.

У постанові №1140-VII “Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантій прав кримськотатарського народу у складі Української держави” (від 20.03.2014) Україна гарантувала збереження і розвиток самобутності кримськотатарського народу як корінного народу.

Визнано Меджліс кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю кримськотатарського народу України, та Курултай як вищий представницький орган кримськотатарського народу.

В ООН зазначають, що громади корінних народів не мають достатнього доступу до послуг в галузі охорони здоров’я та санітарії, у їх членів відзначається більш високий рівень захворюваності. Більшість місцевих медичних установ не має достатнього обладнання та персоналу.

За даними ООН, більше 86% представників корінних народів світу працюють в неформальному секторі економіки. Серед інших груп населення цей показник становить 66%.

Імовірність того, що представник корінних народів буде жити в умовах крайньої бідності, майже в три рази вище, ніж для представників інших груп населення.

У всьому світі 47% працюючих представників корінних народів не мають освіти. Цей показник становить 17% серед інших груп населення. Серед жінок цей розрив ще більше.