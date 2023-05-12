Станом на 12 травня 478 дітей загинуло та понад 968 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 448 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 455, Харківській – 275, Київській – 128, Херсонській – 97, Запорізькій – 89, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 69, Луганській – 66.

Крім того, 11 травня внаслідок обстрілу смт Великий Бурлук Харківської області травмовано 16-річну дівчину.

Зазначимо, що в Україні триває 443-тя доба від початку повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували більш як 197 тисяч окупантів.

Також авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.