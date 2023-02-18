98-річний експрезидент США Джиммі Картер вирішив відмовитися від подальшого лікування та проведе відведений йому час в хоспісі у своєму будинку в Джорджії разом з родиною.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що після перебування у госпіталі Джиммі Картер вирішив провести свої останні часи життя вдома з родиною замість додаткового медичного втручання.

У цьому рішенні його повністю підтримала сім’я та лікарі. Картери попросили про приватність та подякували за турботу, виявлену його численними шанувальниками.

Наразі невідомо, які обставини змусили експрезидента нещодавно відвідати лікарню. Відомо, що за останні роки життя Картер пережив низку проблем зі здоров’ям, зокрема йдеться про меланому, яка поширилася на його печінку та мозок.

Колишній президент живе зі своєю 95-річною дружиною Розалінн Картер на ранчо, яке подружжя побудувало в штаті Джорджія, у 1961 році.

Джейсон Картер, один з онуків пана Картера сказав, що бачив дідуся та першу леді в п’ятницю: “Вони спокійні, і як завжди — їхній дім сповнений любові”.

Зауважимо, що догляд у хоспісі рекомендують невиліковно хворим пацієнтам, коли пріоритетом стає не забезпечення подальшого лікування, а зменшення болю та дискомфорту.