Дев'яте загальнонаціональне опитування, проведене Соцгрупою "Рейтинг", засвідчило, що 98% українців негативно ставляться до президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомили у пресслужбі “Рейтингу”.

Зазначається, що за останні два місяці українці почали краще ставитись до лідерів Польщі, Великої Британії, США, Туреччини, Литви та Франції. Зокрема:

– до президента Польщі Анджея Дуди позитивно ставляться 92% опитаних;

– до прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона позитивно ставляться 87% опитаних;

– до президента США Джо Байдена позитивно ставляться 86% опитаних;

– до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана позитивно ставлять 76% опитаних;

– до президента Литви Ґітанаса Наусєди позитивно ставляться 75% опитаних;

– до президента Франції Емманюеля Макрона позитивно ставляться 75% опитаних;

– до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн позитивно ставляться 66% опитаних.

Водночас, зауважили соціологи, українці почали гірше ставитись до канцлера Німеччини Олафа Шольца. Так, позитивно про нього відгукнулось лише 30% опитаних, а негативно – 54% (у січні 2022 року негативно ставились 23%).

Окрім цього, абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до очільників Білорусі (Олександр Лукашенко, самопроголошений президент РБ) та Росії (Володимир Путін) – 96% та 98% відповідно.

Також опитування показало: 80% респондентів вважають, що Україна рухається у правильному напрямку. Водночас протилежної думки дотримуються 10% опитаних.

Окрім цього, за останні півтора місяця в українців покращилась думка щодо міжнародної допомоги. Зокрема опитані зазначили, що Захід став більше допомагати дипломатично, гуманітарно та фінансово.

А от щодо допомоги озброєнням, 65% опитаних вважають, що його недостатньо, а 29% відповіли, що допомога з іноземним озброєнням є достатньою.

Опитування проводилось 26 квітня 2022 року. У ньому взяли участь 1000 респондентів віком від 18-ти років зі всіх регіонів України (окрім ОРДЛО та АР Крим).