Про це повідомили у пресслужбі “Рейтингу”.
Зазначається, що за останні два місяці українці почали краще ставитись до лідерів Польщі, Великої Британії, США, Туреччини, Литви та Франції. Зокрема:
– до президента Польщі Анджея Дуди позитивно ставляться 92% опитаних;
– до прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона позитивно ставляться 87% опитаних;
– до президента США Джо Байдена позитивно ставляться 86% опитаних;
– до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана позитивно ставлять 76% опитаних;
– до президента Литви Ґітанаса Наусєди позитивно ставляться 75% опитаних;
– до президента Франції Емманюеля Макрона позитивно ставляться 75% опитаних;
– до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн позитивно ставляться 66% опитаних.
Водночас, зауважили соціологи, українці почали гірше ставитись до канцлера Німеччини Олафа Шольца. Так, позитивно про нього відгукнулось лише 30% опитаних, а негативно – 54% (у січні 2022 року негативно ставились 23%).
Окрім цього, абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до очільників Білорусі (Олександр Лукашенко, самопроголошений президент РБ) та Росії (Володимир Путін) – 96% та 98% відповідно.
Також опитування показало: 80% респондентів вважають, що Україна рухається у правильному напрямку. Водночас протилежної думки дотримуються 10% опитаних.
Окрім цього, за останні півтора місяця в українців покращилась думка щодо міжнародної допомоги. Зокрема опитані зазначили, що Захід став більше допомагати дипломатично, гуманітарно та фінансово.
А от щодо допомоги озброєнням, 65% опитаних вважають, що його недостатньо, а 29% відповіли, що допомога з іноземним озброєнням є достатньою.
Опитування проводилось 26 квітня 2022 року. У ньому взяли участь 1000 респондентів віком від 18-ти років зі всіх регіонів України (окрім ОРДЛО та АР Крим).
- Нагадаємо, 73% американців підтримують зусилля США щодо постачання зброї Україні на тлі російської агресії. Це найвищий рівень підтримки з моменту повномасштабного вторгнення РФ.
- Також повідомлялось, що у Молдові 43,6% громадян вважають, що у російському вторгненні в Україну винні український президент Володимир Зеленський, НАТО та країни Заходу.