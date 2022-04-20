У Молдові 43,6% громадян вважають, що у російському вторгненні в Україну винні український президент Володимир Зеленський, НАТО та країни Заходу.

Про це повідомляє Realitatea з посиланням на дослідження IMAS.

Трохи менша частина опитаних – 41,6% вважають, що у вторгненні винна саме Російська Федерація або її президент Володимир Путін. Ще 7,5% кажуть, що “всі” винні в тому, що почали цю війну, в якій гинуть невинні люди з обох сторін.

При цьому, 52% респондентів вважають, що в Україні відбувається саме війна, а 33% думають, що це так звана “спецоперація”, як її називають росіяни.

Опитування проводилося 4-18 квітня на вибірці 1109 осіб.