Про це повідомляє Realitatea з посиланням на дослідження IMAS.
Трохи менша частина опитаних – 41,6% вважають, що у вторгненні винна саме Російська Федерація або її президент Володимир Путін. Ще 7,5% кажуть, що “всі” винні в тому, що почали цю війну, в якій гинуть невинні люди з обох сторін.
При цьому, 52% респондентів вважають, що в Україні відбувається саме війна, а 33% думають, що це так звана “спецоперація”, як її називають росіяни.
Опитування проводилося 4-18 квітня на вибірці 1109 осіб.
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