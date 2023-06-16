Джерело: Reuters
Африканські лідери бачать шанс виступити посередником у війні, яка вразила африканські країни через порушення постачання зерна та інших харчових продуктів та посилення інфляції цін.
Делегація також має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.
Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса сказав, що африканські країни готові продовжувати брати участь у мирному пакті в Україні і закликав до вільного потоку зерна, оскільки Україна є великим світовим виробником і експортером.
Президент Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори з Росією будуть можливі лише після того, як Москва виведе свої війська з окупованої території України.
“Дозволити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі — це заморозити війну, заморозити все: біль і страждання”, — сказав Зеленський на спільній пресконференції з африканською делегацією. “Нам потрібен справжній мир, а отже, реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі”.
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