Африканська делегація, до складу якої входять лідери Сенегалу, Єгипту, Замбії, ПАР і Коморських островів, в п’ятницю 16 червня зустрілись з Володимиром Зеленським в Києві.

Джерело: Reuters

Африканські лідери бачать шанс виступити посередником у війні, яка вразила африканські країни через порушення постачання зерна та інших харчових продуктів та посилення інфляції цін.

Делегація також має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса сказав, що африканські країни готові продовжувати брати участь у мирному пакті в Україні і закликав до вільного потоку зерна, оскільки Україна є великим світовим виробником і експортером.

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори з Росією будуть можливі лише після того, як Москва виведе свої війська з окупованої території України.

“Дозволити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі — це заморозити війну, заморозити все: біль і страждання”, — сказав Зеленський на спільній пресконференції з африканською делегацією. “Нам потрібен справжній мир, а отже, реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі”.