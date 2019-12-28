Аграрний комітет рекомендує Парламенту прийняти закон про ринок землі

Комітет з питань аграрної та земельної політики на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти закон про ринок землі.

Про це повідомила прес-служба Парламенту.

За відповідне рішення проголосували 19 членів Комітету, 1 – проти, 2 – утрималися.

Зазначається, що народні депутати розглянули понад три тисячі правок.

Голова Комітету Микола Сольський повідомив, що у законопроєкті враховані такі основні правки:

– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;

– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;

– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;

– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.