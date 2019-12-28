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Аграрний комітет рекомендує Парламенту прийняти закон про ринок землі

Комітет з питань аграрної та земельної політики на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти закон про ринок землі.

Субота, 28 грудня 2019, 14:16

Про це повідомила прес-служба Парламенту.

За відповідне рішення проголосували 19 членів Комітету, 1 – проти, 2 – утрималися.

Зазначається, що народні депутати розглянули понад три тисячі правок.

Голова Комітету Микола Сольський повідомив, що у законопроєкті враховані такі основні правки:

– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;

– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;

– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;

– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про запуск ринку землі в Україні. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.

Пізніше голови депутатських груп і фракцій вирішили, що законопроєкт про відкриття ринку землі народні депутати розглядатимуть за повною процедурою, згідно з регламентом. Спочатку комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики буде розглядати поправки до законопроекту до 27 грудня включно.

  • Під час підготовки до другого читання до нього було подано близько 4,5 тисяч поправок. Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики протягом найближчих декількох тижнів повинен провести 9 засідань, на яких розглянуть всі ці поправки.
  • Під час одного з засідань аграрного комітету, присвяченого розгляду правок до законопроекту, між членом фракції ОПЗЖ та нардепом від “Слуги народу” сталася бійка.
Теги: ринок землі, Закон, парламент

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