Під час засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між членом фракції ОПЗЖ і нардепом від "Слуги народу".

Відео бійки опубліковано в соцмережах, повідомляють #Букви.

Опозиційні нардепи зібралися навколо голови комітету і почали вимагати завершити засідання, коли між депутатами від опозиційних фракцій і депутатами від “Слуги народу” сталася бійка.

Конфлікт виник між членом ОПЗЖ Іллею Кивою і нардепом від “Слуги народу” Андрієм Мотовиловцем. Кива почав штовхати “слугу народу”. У конфлікт втрутилися інші народні депутати, колега Киви по фракції Нестор Шуфрич намагався його заспокоїти.

Кива назвав “слуг народу” зрадниками народу і закликав українців припинити “це безумство”.

“Я вас, ворогів України, на шматки різати буду!”, “Рот закрий, жінка!”, “Зрадники і Іуди!”, “Не чіпай мене руками с*ка”, – кричав Кива.

Після цього сторони продовжували кричати один одному образи, поки їх не заспокоїв Шуфрич.

Під час бійки лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко почала розкидати матеріали законопроекту про землю, який лежав на столі глави комітету.

В результаті голова комітету Микола Сольський оголосив перерву в засіданні комітету 15 хвилин і попросив розійтися.

Зараз представники “ОПЗЖ” і “Батьківщини” заблокували місце голови комітету.

Раніше повідомлялося, що “Батьківщина” “і “Опозиційна партія – “За життя” (ОПЗЖ) вимагали перенести засідання. Під час розданих матеріалів, а саме таблиці з поправками до законопроєкту про ринок землі, представники фракцій “ОПЗЖ” і “Батьківщина” висловили позицію щодо нелегітимності відповідного засідання і голосування, адже в таблиці біля кожної поправки зазначені рішення “прийнято” і “відхилено”, хоча голосування за відповідні поправки ще не відбулося.

Нагадаємо, глави депутатських груп і фракцій вирішили, що законопроєкт про відкриття ринку землі народні депутати розглядатимуть за повною процедурою, згідно з регламентом. Спочатку профільний комітет розгляне всі поправки до документа. Після цього проєкт закону віддадуть на вивчення народних обранців, для цього у них буде десять днів. І після цього документ може з’явитися в порядку денному Верховної Ради.