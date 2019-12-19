Про це повідомляють #Букви.
“Через те, що мої правки відсутні в таблиці, я звернувся до ДБР”, – сказав Папієв на ранковому засіданні аграрного комітету.
Кількома хвилинами раніше його колега по фракції Олександр Колтунович заявив, що вчора став свідком, як Офіс Президента “тиснув на народних депутатів”, щоб вони прийняли закони про ринок землі.
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“Я не буду називати прізвище депутатів, щоб їм не нашкодити, але я подав з цього приводу заяву до відповідних органів”, – зазначив він.
Колтунович також нагадав, що Україна – парламентсько-президентська республіка і Офіс президента не повинен впливати на депутатів.
Нагадаємо, глави депутатських груп і фракцій вирішили, що законопроєкт про відкриття ринку землі народні депутати розглядатимуть за повною процедурою, згідно з регламентом. Спочатку профільний комітет розгляне всі поправки до документа. Після цього проєкт закону віддадуть на вивчення народних обранців, для цього у них буде десять днів. І після цього документ може з’явитися в порядку денному Верховної Ради.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.
- Після відкриття в Україні ринку землі громадянам Росії буде заборонено її купувати. Крім того, буде передбачено механізм спецконфіскаціі на користь держави.
- У партії “Слуга народу” підтримують проведення референдуму з питання відкриття ринку землі в Україні для іноземців. Також буде істотно зменшено поріг концентрації землі в одних руках (з 200 тис. га до 20 тис. га).