Народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Михайло Папієв подав заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) через те, що його правки до законів про ринок землі не були враховані.

Про це повідомляють #Букви.

“Через те, що мої правки відсутні в таблиці, я звернувся до ДБР”, – сказав Папієв на ранковому засіданні аграрного комітету.

Кількома хвилинами раніше його колега по фракції Олександр Колтунович заявив, що вчора став свідком, як Офіс Президента “тиснув на народних депутатів”, щоб вони прийняли закони про ринок землі.

“Я не буду називати прізвище депутатів, щоб їм не нашкодити, але я подав з цього приводу заяву до відповідних органів”, – зазначив він.

Колтунович також нагадав, що Україна – парламентсько-президентська республіка і Офіс президента не повинен впливати на депутатів.

Нагадаємо, глави депутатських груп і фракцій вирішили, що законопроєкт про відкриття ринку землі народні депутати розглядатимуть за повною процедурою, згідно з регламентом. Спочатку профільний комітет розгляне всі поправки до документа. Після цього проєкт закону віддадуть на вивчення народних обранців, для цього у них буде десять днів. І після цього документ може з’явитися в порядку денному Верховної Ради.