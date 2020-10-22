Угорщина заявила, що під час візиту держсекретаря країни Яноша Арпада Потапі на Закарпаття не було порушено законодавство України про політичну агітацію.

Про це повідомляє угорська служба Радіо Свобода з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ Угорщини.

“МЗС України надіслало офіційного листа у зв’язку з візитом держсекретаря Яноша Арпада Потапі. Ми не погоджуємося з українською оцінкою цього візиту, висловленою у ньому”, – повідомили в МЗС.

У відомстві зазначили, що Потапі виконував свій “конституційний обов’язок з підтримки угорської громади на Закарпатті”, а тому візит не можна вважати політичним.

Також в МЗС країни додали, що візит чиновника не стосується місцевих виборів в Україні, а був запланований з метою підтримування стосунків з угорською громадою на Закарпатті.

“Державний секретар відвідав Закарпаття не заради виборів, а в рамках своїх регулярних візитів. Уряд Угорщини підтримує економічний розвиток, розвиток шкіл та культурно-оздоровчі програми на Закарпатті, результати яких приносять користь не лише угорській громаді, а й усім жителям Закарпаття, незалежно від національності”, – ідеться в заяві.

Нагадаємо, що 19 жовтня громадська організація “ОПОРА” опублікувала докази незаконної політичної агітації угорських чиновників під час візитів на Закарпаття. Так, 8-9 жовтня державний секретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі агітував місцевих жителів голосувати за “Партію угорців України”. Юристи “ОПОРИ” констатували, що дії Потапі порушують правила проведення агітації на території України.