Про це повідомляє угорська служба Радіо Свобода з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ Угорщини.
“МЗС України надіслало офіційного листа у зв’язку з візитом держсекретаря Яноша Арпада Потапі. Ми не погоджуємося з українською оцінкою цього візиту, висловленою у ньому”, – повідомили в МЗС.
У відомстві зазначили, що Потапі виконував свій “конституційний обов’язок з підтримки угорської громади на Закарпатті”, а тому візит не можна вважати політичним.
Також в МЗС країни додали, що візит чиновника не стосується місцевих виборів в Україні, а був запланований з метою підтримування стосунків з угорською громадою на Закарпатті.
“Державний секретар відвідав Закарпаття не заради виборів, а в рамках своїх регулярних візитів. Уряд Угорщини підтримує економічний розвиток, розвиток шкіл та культурно-оздоровчі програми на Закарпатті, результати яких приносять користь не лише угорській громаді, а й усім жителям Закарпаття, незалежно від національності”, – ідеться в заяві.
Нагадаємо, що 19 жовтня громадська організація “ОПОРА” опублікувала докази незаконної політичної агітації угорських чиновників під час візитів на Закарпаття. Так, 8-9 жовтня державний секретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі агітував місцевих жителів голосувати за “Партію угорців України”. Юристи “ОПОРИ” констатували, що дії Потапі порушують правила проведення агітації на території України.
- Міністерство закордонних справ України звернулося до правоохоронних органів з вимогою дати правову оцінку дій угорських чиновників, які проводили політичну агітацію під час візитів на Закарпаття.
- Раніше співробітники Служби безпеки України припинили на Закарпатті провокацію, спрямовану на порушення територіальної цілісності України. Уточнюється, що представниками іноземних організацій був використаний громадянин України, який збирав підписи жителів Закарпатської області на підтримку петиції про скасування Тріанонського мирного договору.