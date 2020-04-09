У той час як у світі вирує пандемія коронавірусу, а вчені розробляють вакцину, в Україні виробники препаратів з недоведеною ефективністю намагаються продати державі спиртовий розчин з двох трав як ефективний захист від COVID-19.

Про це пише видання “Апостроф”.

“Горезвісний “Протефлазід” знову виринув із забуття і тепер часто згадується в медіа. Виробник називає це зілля препаратом для лікування вірусів герпесу, гепатитів, грипу, ГРВІ та навіть ВІЛ-інфекції, а з недавнього часу – і потенційними ліками від COVID-19. Медики, експерти і просто розсудливі люди називають це “спиртовою ностоянкою на двох травах”, чим “Протефлазід” за фактом і є”, – йдеться в публікації.

Спиртову настоянку із щучника та війника (куничника) випускає компанія “НПК Екофарм” близько 20 років. За цей час препарат не був включений у міжнародні протоколи лікування і в цілому світовій медицини невідомий.

“Перша спроба “впарити” препарат в якості лікування від коронавірусу сталася в лютому, коли на обсервацію в Нових Санжарах привезли українців, які застрягли в охопленому епідемією Китаї. Тут як тут намалювався заступник директора “Екофарм” Олександр Гриневич і запропонував свою гуманітарну допомогу”, – пише “Апостроф”.

“Оскільки “Протефлазід” цілком логічно проігнорували, Гриневич вирішив нанести ще один удар і публічно повідомив, що “цей противірусний препарат може блокувати важливий фермент коронавіруса, що гальмує розвиток хвороби в цілому”. При цьому директор “Екофарм” сам визнав, що “дослідження тривають”, тому ні наукових статей, ні офіційно підтверджених результатів поки немає”, – йдеться в статті.

Гриневичу і компанії “Екофарм” вдалося заручитися підтримкою голови Національної академії медичних наук України Віталія Цимбалюка, який надіслав листа прем’єр-міністру з пропозицією використовувати “Протефлазід” як профілактику і лікування від коронавірусу. У листі голова НАМНУ посилається на дослідження, яке довело ефективність препарату.

Виявилося, що так зване дослідження проводив підзвітний Цимбалюку Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського, і зводилося воно до комп’ютерного моделювання.

Ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун звинуватила керівництво НАМНУ в поширенні фуфломіцінов і лженауки.