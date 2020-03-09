Про це повідомляє російське агенство “Интерфакс”.
Впали акції таких компаній:
- “Роснефти” на 22,5 %;
- “Газпрому” на 15,4 %;
- “НОВАТЕК” на 11,1 %;
- “ЛУКОЙЛу” на 17,3 %;
- “Татнафти” на 19 %.
Капіталізація металургійних компаній також падає: “Северсталь” вже втратила 7 %, НЛМК – 12,5 %, Evraz – 11,4 %.
Котирування “Магніту” впали на 17 %, X5 Retail Group – на 14 %.
GDR на акції банку ВТБ втратили 15,2 %.
- Раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту впали на 31 % – це найгірший показник з 1991 року.
- Слідом за падінням цін на нафту падають європейські фондові індекси.