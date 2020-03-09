Про це повідомляє російське агенство “Интерфакс”.

Впали акції таких компаній:

  • “Роснефти” на 22,5 %;
  • “Газпрому” на 15,4 %;
  • “НОВАТЕК” на 11,1 %;
  • “ЛУКОЙЛу” на 17,3 %;
  • “Татнафти” на 19 %.

Капіталізація металургійних компаній також падає: “Северсталь” вже втратила 7 %, НЛМК – 12,5 %, Evraz – 11,4 %.

Котирування “Магніту” впали на 17 %, X5 Retail Group – на 14 %.

GDR на акції банку ВТБ втратили 15,2 %.