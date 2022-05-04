ЗМІ підрахували, як найзаможніші українці допомагають країні під час війни та скільки коштів на це витратили.

Про це повідомляє діловий журнал Forbes.

У виданні наголосили, що інформація щодо того, хто і якою сумою допоміг ЗСУ та українцям – це не рейтинг, а вся інформація взята з відкритих джерел. До переліку увійшли підприємці, які з початку повномасштабного вторгнення РФ витратили понад 2 мільйони гривень. Прізвища підприємців вказані в алфавітному порядку, а не за сумою виділених коштів.

Рінат Ахметов – $72 млн та $30 млн податків авансом

Бізнесмен об’єднав всі свої бізнеси для допомоги українцям. За підрахунками, допомогу від Ахметова отримали 2,1 млн українців (або кожен 20-тий українець). Ахметов, який є найбагатшим українцем, допомагає у декількох напрямках:

– гуманітарний (їжі, ліки, одяг, евакуація, архівація свідчень про війну)

– допомога ЗСУ та ТРО

– допомога переселенцям у містах, де присутній бізнес СКМ

– безплатна електроенергія для медиків і військових

– доставка гуманітарної допомоги з Європи

– шелтер на домашньому стадіоні ФК “Шахтар” та благодійні матчі команди

– співфінансування іномовлення FreeДом

Геннадій Буткевич – $5,7 млн

Співзасновник мережі супермаркетів “АТБ” допомагає українським захисникам, дітям у лікарні “Охматдит” та тисячам українців, які отримують гуманітарну допомогу від “АТБ”. Бізнесмен витрачає як власні кошти, так і кошти зі свого бізнесу.

Зокрема “АТБ” виділив 200 млн гривень на гуманітарну допомогу українцям (Буткевичу нараховано 67 млн з цієї суми, оскільки вона пропорційна його частці у корпорації).

Сам підприємець витратив 42 млн гривень власних коштів на безпілотники для ЗСУ і ще 36 млн на інші потреби української армії. Окрім цього підприємець придбав для ЗСУ і ТРО 17 автомобілей та віддав особистий автомобіль – броньований Lexus.

Олександр та Галина Гереги – $10 млн і $30 млн податків авансом

Власники найбільшої мережі будівельних гіпермаркетів “Епіцентр” на кінець березня витратили 300 млн грн на потребу ЗСУ і ТРО. Дані про допомогу за квітень ще не підраховані.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що йому зателефонувала Галина Герега і запропонувала приходити у гіпермаркети “Епіцентр” та брати все, що потрібно для міста. За словами Терехова, вони скористались пропозицією Гереги, проте у якому обсягу – невідомо.

Костянтин Жеваго – $6,3 млн і понад $30 млн податків авансом

Останні роки основний власник компанії Ferrexpo (Полтавський ГЗК) живе у Лондоні, проте це не завадило фонду Ferrexpo витратити $12,5 млн на гуманітарні потреби.

Серед основних напрямків:

– соцпідтримка переселенців і постраждалих від війни

– купівля машин швидкої допомоги

– доставка гумвантажів

– евакуація зоопарків зі сходу країни

Жеваго володіє трохи більше ніж 50% акцій Ferrexpo, тому йому зарахована половина суми, витраченої компанією. Про допомогу від нього особисто нічого не відомо.

Олександр Косован – $5 млн

Українська продуктова компанія MacPaw до війни була одним із найбільших у світі продавців софту для оптимізації роботи компʼютерів Apple.

Після початку війни в компанії зʼявився зовсім новий напрямок – тактична медицина. MacPaw Development Fund, у якому тільки гроші компанії MacPaw, витратив $5 млн на підтримку ЗСУ та українців (за даними компанії).

Фокус на медичних комплектуючих – турнікети, матеріали, аптечки. Наприклад, завдяки Косовану в Україні зʼявились 40 000 турнікетів.

Юрій Косюк– $12 млн

Основний акціонер одного з найбільших у Європі виробників курятини МХП Юрій Косюк поділився своєю продукцію з військовими та українцями.

На середину квітня компанія направила 10 600 тонн благодійної продукції: військовим, мешканцям міст, де йдуть бойові дії, лікарням і т.д. (це приблизно 180 вагонів курятини).

Вартість допомоги МХП майже $20 млн (Косюку належить 59% компанії, тому його сума допомоги менша).

Олег Крот і Юрій Лазебніков – по $3,9 млн

Холдинг Techiia спеціалізується на кіберспорті та IT-рішеннях та сервісах, та вторгнення РФ змусило наростити експертизу в тепловізорах, дронах, касках, бронежилетах та раціях.

У компанії заявили, що витратили вже 232 млн грн на закупки обладнання для ЗСУ та гуманітарної допомоги (їжа, медикаменти та предмети першої необхідності).

Вадим Новинський – $7 млн

Загальна сума, виділена Фондом Вадима Новинського та бізнесами Смарт-Холдингу на гуманітарні проєкти, становить 206 млн грн. Основні напрямки допомоги:

– медичне обладнання та медикаменти (67 млн грн)

– продукти харчування (48 млн грн)

– евакуація біженців (21 млн грн)

Віктор та Олена Пінчук — $16,7 млн, плюс $3,5 млн зібраних через Ukraine Relief Fund

Основні фінансові зусилля Віктор Пінчук направив на допомогу ЗСУ і ТРО. Зокрема на $8,9 млн закупили броньовану техніку (автівки), амуніцію, засоби зв’язку, прилади розвідувальної діяльності. Також вклалися в оборонні спорудження, організацію спальних місць для військових, тощо.

У медичній сфері від родини Пінчуків надійшла така допомога:

– сім броньованих машин швидкої

– понад 127 000 турнікетів і 82 000 бандажів

– понад 50 000 кровозупинних засобів Сеlox,

– 2500 аптечок типу IFAK.

Також Олена та Віктор виділили власний будинок для функціонування гуманітарних проєктів.

Окрім цього за підтримки PinchukArtCentre створили її український павільйон “Україна: Захищаючи свободу” під час 59-ої Бієнале у Венеції (у партнерстві з Офісом Президента України та Міністерством культури).

Макс Поляков – понад $2,3 млн

Засновник Noosphere, яка фокусується на космічному бізнесі, Макс Поляков категорично відмовляється розповідати про свою допомогу, проте волонтер та шоумен Сергій Притула проговорився у своєму стрімі на YouTube, що отримав від Полякова $1,3 млн, а мер Дніпра Борис Філатов розповів, що підприємець надав $1 млн благодійному фонду “ТАПС”.

Співрозмовник з оточення Полякова каже, що вже виділено набагато більше зазначених сум, але Поляков строго заборонив команді розголошувати цю інформацію, тому що “не хоче піаритись на війні”.

Сергій Тігіпко – $3,3 млн

У пресслужбі групи TAC, яка належить Тігіпко, коротко прокоментували: витратив понад 100 млн грн

Дмитро Фірташ – $9,7 млн

Як і Костянтин Жеваго, власник Group DF Дмитро Фірташ уже давно не перебуває в Україні. Але його Group DF не залишилася осторонь, у пресслужбі порахували, що загальні витрати компаній на допомогу – $9,7 млн.

Найбільші статті – $3,5 млн на спецрахунок НБУ, надання гуманітарної допомоги, закупи медикаментів для 14 лікарень, підтримка ТРО, облаштування бомбосховищ тощо.

Олександр Ярославський – від $3,3 млн

Харківський бізнесмен покинув Україну 10 лютого, через смертельне ДТП за участі його кортежу. Проте його компанія DCH на початку березня надала до бюджету Харкова 25 млн грн.

Також відомо, що Ярославський придбав 17 машин швидкої допомоги. Повний обсяг допомоги невідомий, підприємець і його пресслужба не відповіли на запит.

Петро Порошенко — $10 млн

З 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 млн грн. За ці кошти придбали:

– бронежилети

– кевларові шоломи

– зброю (кулемети, снайперське обладнання тощо)

– автомобілі на потреби фронту

– тепловізори

– дрони

– прилади нічного бачення

– електрогенератори

– цифрові радіостанції

– старлінки

– військовий одяг

– турнікети

– натівські аптечки

– системи очистки води

– засоби для будівництва фортифікаційних споруд

– пальне

– продукти харчування

У кінці квітня було придбано 18 нових пікапів для протитанкових підрозділів десантно-штурмових військ.

Також Петро Порошенко взяв шефство над створенням батальйонів тероборони Києва та Київської області. Ці підрозділи допомогли евакуювати близько 20 000 людей з Бучі та Ірпеня.

Павло Фукс — $5 млн

До початку травня бізнесмен скерував близько 150 млн грн на підтримку ЗСУ, ТРО, Національної гвардії України та на допомогу родинам загиблих та постраждалих українських військових, повідомила пресслужба підприємця.

Також відомо, що активно допомагають українцям та/або ЗСУ: Степан Черновецький ($1,5 млн), Андрій Ставніцер, Єгор Гребенніков, Артур Гранц, Томаш Фіала, Євген Черняк ($1,3 млн), Борис Ложкін, Владислав Чечоткін, Андрій Веревський, Гліб та Катерина Загорій, Костянтин Стеценко та Макар Пасенюк, Всеволод Кожемяко, Вʼячеслав Клімов та сотні інших.

Вони не увійшли до переліку вище, бо не надали інформацію про свою допомогу та/або сума коштів, яку вони витратили на підтримку країни, менша ніж $2 млн.