Про це він написав у Facebook.
“Мною було направлено заяву до НАБУ щодо можливого вчинення генеральним прокурором Венедіктовою злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. Вона забула задекларувати годинник за $10 300 і не вказала, що є співзасновником та членом ГО “Харківський правовий центр” спільно зі своїм чоловіком — підлеглим Авакова Колесником і суддею Верховного суду Бурлаковим”, — написав Стерненко.
Активіст пообіцяв ще один “сюрприз” для Венедиктової в найближчі дні. Венедиктова поки не відреагувала на заяву Стерненка.
- Венедиктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Кривавий напад на екс-лідера одеського “Правого сектора” Сергія Стерненко через рік після вчинення не розкрито, частина доказів про попередні напади слідство втратило, а екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся в Україну, всерйоз взявся за активіста. #Букви поспілкувалися зі Стерненко і з’ясували, як просувається справа через рік.