Одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.

Про це він написав у Facebook.

“Мною було направлено заяву до НАБУ щодо можливого вчинення генеральним прокурором Венедіктовою злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. Вона забула задекларувати годинник за $10 300 і не вказала, що є співзасновником та членом ГО “Харківський правовий центр” спільно зі своїм чоловіком — підлеглим Авакова Колесником і суддею Верховного суду Бурлаковим”, — написав Стерненко.

Активіст пообіцяв ще один “сюрприз” для Венедиктової в найближчі дні. Венедиктова поки не відреагувала на заяву Стерненка.