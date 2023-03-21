Про це повідомляв у своєму Twitter президент США Джо Байден, а також про це йдеться у промові Судейкіса.

20 березня він опублікував світлину, якою заінтригував українців, оскільки надпис над кабінетом “вірити” був у синьо-жовтих кольорах. Втім, виявилося, що це надпис із серіалу Ted Lasso.

“Незалежно від того, хто ви, де б ви не жили, за кого б не голосували, ми всі, напевно, знаємо когось, хто боровся, хто відчував себе ізольованим, відчував тривогу, почувався самотнім”, — сказав журналістам у Білому домі Джейсон Судейкіс, який грає головного героя серіалу — тренера з американського футболу, який переїжджає до Лондона, аби керувати футбольною командою.

Судейкіс стояв на трибуні поруч із прессекретаркою Білого дому Карін Жан-П’єр та колегами з “Теда Лассо”. Серед них Ханна Веддінгем, Джеремі Свіфт, Філ Данстер, Бретт Гольдштейн, Брендан Хант та інші актори.

“Насправді це одна з багатьох речей, вірте ви чи ні, які є спільними для всіх нас як людей. Це означає, що ми всі можемо, ви знаєте, і повинні говорити про це один з одним, коли ми так почуваємося або коли ми помічаємо це в комусь, хто так почувається”, — сказав Судейкіс.

Результати зустрічі акторів з Байденом поширять на офіційних сторінках соціальних мереж Білого дому.

ДОВІДКА. 3 сезон “Теда Лассо” вийшов на Apple TV+ 15 березня. Тут головний герой зіткнувся з питанням про мету своєї роботи, а також з можливим майбутнім команди.