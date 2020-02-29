Знаменита актриса Хелен Міррен підтримала принца Гаррі і Меган Маркл, які прийняли рішення відмовитися від титулу і вийти зі складу королівської сім'ї.

Про це вона розповіла в інтерв’ю.

У 2006 році актриса зіграла роль королеви Єлизавети II у фільмі “Корона”, за яку отримала премію “Оскар”.

“Я думаю, їх мотиви були абсолютно правильними, і я підтримую таке рішення. Хоча, за фактом, це складно …. Меган Маркл була фантастичним доповненням до королівської сім’ї – чарівна, милосердна, все робила правильно, добродушна … Тоді здавалося: “Вау, вона вписується ідеально”, – висловила свою думку актриса.

За її словами, вихід Меган і Гаррі з королівської сім’ї – це “втрата для британської культури”.

“Так, я вважаю, що це втрата, в якомусь сенсі … Але кігті таблоїдів, які раніше впивалися в Меган, знайдуть зараз і іншу жертву … можливо навіть мене”, – відповіла вона з посмішкою.