Королева Великобританії Єлизавета II висловила підтримку рішенню принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від виконання королівських обов'язків і більше часу жити приватним життям.

Відповідна заява була оприлюднена за підсумками королівської сімейної наради.

Відзначається, що відбулися “дуже конструктивні дискусії” щодо майбутнього герцогів Сасекських.

“Моя сім’я і я повністю підтримуємо бажання Гаррі і Меган почати нове життя в якості молодої сім’ї. Хоча ми б вважали за краще, щоб вони залишалися повноцінними членами королівської сім’ї, ми поважаємо і розуміємо їхнє бажання жити більш незалежним життям і при цьому залишатися цінною частиною нашої сім’ї. Гаррі і Меган дали зрозуміти, що вони не хочуть покладатися на державні кошти в своєму новому житті”, – сказано в заяві.

За словами королеви, на зустрічі була досягнута домовленість про перехідний період, протягом якого принц Гаррі і його дружина будуть проводити частину часу в Канаді, а частину – в Великобританії. Скільки триватиме цей період, невідомо.

“Це складні питання, які моя сім’я повинна вирішити, і належить ще виконати певну роботу, але я попросила ухвалити остаточні рішення в найближчі дні”, – наголосила королева.

Як повідомляє британське агентство ВВС, рішення королеви було оприлюднено після екстреного саміту в маєтку в Сандрингемі, на якому Єлизавета II зібрала старших членів королівської сім’ї: принца Чарльза, принца Вільяма і принца Гаррі.

Меган Маркл у цей час перебувала в Канаді, але повинна була брати участь у переговорах по телефону.

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо в коментарі ЗМІ повідомив, що ще повинно обговорюватися питання забезпечення охорони монарших осіб і можлива фінансова участь у цьому з боку Канади.

“Я думаю, що більшість канадців прихильно ставляться до того, що королівські особи будуть перебувати тут, але ще належить провести багато дискусій на тему того, як це все буде виглядати і яких витрат це вимагатиме”, – зазначив Трюдо.