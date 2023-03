Про це повідомляє Bloomberg.

Нині існують ризики, що банкрутство SVB може вплинути на інвестиції в облігації та інші інструменти у фінансових фірмах.

Загальна ринкова вартість компаній, серед яких MSCI World Financials Index та MSCI EM Financials Index, впали приблизно на $465 млрд. Найбільше постраждали регіональні банки США. Регіональний банківський індекс KBW впав на 7,7%, що стало найсильнішим падінням з червня 2020 року.

До найнижчого рівня з 29 листопада зросли втрати MSCI Asia Pacific Financials Index, коли індекс впав на 2,7%. В Японії Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. впав на 8,3%. Також південнокорейський Hana Financial Group Inc. впав на 4,7%, а австралійський ANZ Group Holdings Ltd. втратив 2,8%.

На тлі очікувань, що Федеральний резерв США утримається від підвищення ставок через шок в банківській системі, дохідність казначейських облігацій теж впав. Аналогічна ситуація сталася з акціями європейських банків і страховиків.

На 15% впали акції Credit Suisse Group AG, що є новим рекордно низьким рівнем. На тлі занепокоєння щодо ширшого зараження банківської галузі після краху SVB вартість страхування його облігацій від дефолту піднялася до історичного максимуму.