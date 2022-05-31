Радник мера Маріуполя повідомив, що в окупованому місті почалась "наступна стадія" анексії - прийом документів для отримання паспорта РФ.

Про це Петро Андрющенко повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, щоб отримати російський паспорт маріупольцям спершу потрібно отримати довідку про реєстрацію в окупованому Донецьку. Після цього – подати документи на паспорт у також окупованому Новоазовську, де знаходиться так звана “міграційна служба ДНР”.

Проте, додав Андрющенко, виїхати до Донецька зараз проблематично, враховуючи стан сполучення між містами.

“Поки. Але можемо константувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації. Активну”, – наголосив Андрющенко.