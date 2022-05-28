У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники провели дитяче свято посеред зруйнованих будинків.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він опублікував декілька фото зі святкування. На них видно декілька десятків дітей та аніматорів, які їх розважають.

Позаду дітей також видніються стяги невизнаної “ДНР”. Також на фото помітно зруйновані від обстрілів та пожеж багатоповерхівки.

“Маріуполь. Окупанти влаштували розваги для дітей «СкаZка V гостях». Зігуючі клоуни – гарна ілюстрація росії. Без коментарів….”, – написав Андрющенко.