Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він опублікував декілька фото зі святкування. На них видно декілька десятків дітей та аніматорів, які їх розважають.

Фото: t.me/andriyshTime

Позаду дітей також видніються стяги невизнаної “ДНР”. Також на фото помітно зруйновані від обстрілів та пожеж багатоповерхівки.

Фото: t.me/andriyshTime

“Маріуполь. Окупанти влаштували розваги для дітей «СкаZка V гостях». Зігуючі клоуни – гарна ілюстрація росії. Без коментарів….”, – написав Андрющенко.