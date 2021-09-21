"Аль-Каїда" та інші терористичні організації шукають можливість для того, аби звершити масштабні теракти на території США.

Про це повідомив очільник Федерального бюро розслідувань (ФБР) Кристофер Рей.

Він пояснив, що відомство постійно відстежує потенційні загрози та можливі натяки на теракти на території США.

“Ми продовжуємо відстежувати потенційні загрози з боку іноземних терористичних організацій, таких як “Аль-Каїда” та ІДІЛ, які ніколи не припиняли шукати можливостей для того, аби реалізувати масштабні атаки, на кшталт подій 11 вересня 2001 року, тут, у США. І ми також відстежуємо інші небезпечні угрупування”, – заявив очільник ФБР.

Також він повідомив, що у США з весни 2020 року вдвічі збільшилася кількість випадків внутрішнього тероризму, які розслідують у ФБР. Наразі ФБР розслідує майже 2,7 тисячі справ щодо внутрішнього тероризму. Весною 2020 року таких було не більше тисячі.