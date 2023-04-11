Китайський технологічний гігант Alibaba заявив, що планує створити продукт зі штучним інтелектом (ШІ) у стилі ChatGPT. Він матиме назву Tongyi Qianwen.

Про це повідомляє BBC.

У компанії заявили, що у “найближчому майбутньому” мають намір інтегрувати чатбот в усі бізнеси Alibaba. У підрозділі хмарних обчислень не надали подробиць щодо термінів запуску.

Tongyi Qianwen зможе працювати як англійською, так і китайською мовами. Спершу ШІ буде додано до DingTalk, внутрішнього месенджера компанії.

Чатбот буде виконувати низку завдань, серед яких перетворенням розмов на зустрічах на письмові нотатки, написання електронних листів і складання бізнес-пропозицій.

Також ШІ буде інтегрований в Tmall Genie, який схожий на голосовий асистент Alexa від Amazon.