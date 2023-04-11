Про це повідомляє BBC.
У компанії заявили, що у “найближчому майбутньому” мають намір інтегрувати чатбот в усі бізнеси Alibaba. У підрозділі хмарних обчислень не надали подробиць щодо термінів запуску.
Tongyi Qianwen зможе працювати як англійською, так і китайською мовами. Спершу ШІ буде додано до DingTalk, внутрішнього месенджера компанії.
Чатбот буде виконувати низку завдань, серед яких перетворенням розмов на зустрічах на письмові нотатки, написання електронних листів і складання бізнес-пропозицій.
Також ШІ буде інтегрований в Tmall Genie, який схожий на голосовий асистент Alexa від Amazon.
- Ілон Маск разом із групою експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали дотриматися шестимісячної паузи у розробці систем, потужніших за нещодавно запущений Chat GPT, апелюючи до “потенційних ризиків” для суспільства та людства.
- Співзасновник Microsoft Білл Ґейтс сказав, що тимчасове зупинення розвитку штучного інтелекту не “розв’яже проблему”, як наголошували експерти, ризиків для суспільства. На його думку, варто визначити “складні моменти” і працювати над ними.