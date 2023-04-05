Про це повідомляє Reuters.

Білл Ґейтс прокоментував лист, підписаний Ілоном Маском, Стівом Возняком та іншими експертами. Він вважає, що необхідно не зупиняти роботу над розвитком ШІ на пів року, а навпаки зосередитися на тому, як найкраще використовувати розробки в галузі штучного інтелекту. Він наголосив, що важко зрозуміти, як павза може спрацювати у глобальному масштабі.

“Я не думаю, що прохання до однієї конкретної групи зробити паузу є “розв’язанням проблеми, – сказав Ґейтс. – Очевидно, що ці речі приносять величезну користь… нам потрібно лише визначити складні моменти”.

Microsoft багато років співпрацює з власником ChatGPT, компанією OpenAI. Техногігант вкладає багатомільярдні інвестиції у власника чат-бота. Білл Ґейтс вважає, що ШІ як технологія така ж важлива, як інтернет, ПК й смартфон. На його думку, ШІ є революційним.

21 березня у своєму блозі він писав, що ШІ слід використовувати для зменшення деяких найгірших проявів нерівності у світі. Він визнав, що це буде дуже важко втілити у життя, і далеко не всі погодяться зупинити розвиток штучного інтелекту.