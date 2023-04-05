Про це повідомляє Reuters.
Білл Ґейтс прокоментував лист, підписаний Ілоном Маском, Стівом Возняком та іншими експертами. Він вважає, що необхідно не зупиняти роботу над розвитком ШІ на пів року, а навпаки зосередитися на тому, як найкраще використовувати розробки в галузі штучного інтелекту. Він наголосив, що важко зрозуміти, як павза може спрацювати у глобальному масштабі.
“Я не думаю, що прохання до однієї конкретної групи зробити паузу є “розв’язанням проблеми, – сказав Ґейтс. – Очевидно, що ці речі приносять величезну користь… нам потрібно лише визначити складні моменти”.
Microsoft багато років співпрацює з власником ChatGPT, компанією OpenAI. Техногігант вкладає багатомільярдні інвестиції у власника чат-бота. Білл Ґейтс вважає, що ШІ як технологія така ж важлива, як інтернет, ПК й смартфон. На його думку, ШІ є революційним.
21 березня у своєму блозі він писав, що ШІ слід використовувати для зменшення деяких найгірших проявів нерівності у світі. Він визнав, що це буде дуже важко втілити у життя, і далеко не всі погодяться зупинити розвиток штучного інтелекту.
- Ілон Маск разом із групою експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали дотриматися шестимісячної паузи у розробці систем, потужніших за нещодавно запущений Chat GPT, апелюючи до “потенційних ризиків” для суспільства та людства.
- Італійське агентство із захисту даних повідомило, що розпочало розслідування щодо чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT компанії OpenAI через підозру в порушенні правил збору даних.
- Президент США Джо Байден під час зустрічі зі своїми радниками з питань науки і технологій, серед яких науковці та керівники Google і Microsoft, закликав їх вивчити питання безпеки штучного інтелекту (ШІ). Вони разом обговорили ризики і можливості технології.