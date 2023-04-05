Співзасновник Microsoft Білл Ґейтс сказав, що тимчасове зупинення розвитку штучного інтелекту не "розв'яже проблему", як наголошували експерти, ризиків для суспільства. На його думку, варто визначити "складні моменти" і працювати над ними.

Про це повідомляє Reuters.

Білл Ґейтс прокоментував лист, підписаний Ілоном Маском, Стівом Возняком та іншими експертами. Він вважає, що необхідно не зупиняти роботу над розвитком ШІ на пів року, а навпаки зосередитися на тому, як найкраще використовувати розробки в галузі штучного інтелекту. Він наголосив, що важко зрозуміти, як павза може спрацювати у глобальному масштабі.

“Я не думаю, що прохання до однієї конкретної групи зробити паузу є “розв’язанням проблеми, – сказав Ґейтс. – Очевидно, що ці речі приносять величезну користь… нам потрібно лише визначити складні моменти”.

Microsoft багато років співпрацює з власником ChatGPT, компанією OpenAI. Техногігант вкладає багатомільярдні інвестиції у власника чат-бота. Білл Ґейтс вважає, що ШІ як технологія така ж важлива, як інтернет, ПК й смартфон. На його думку, ШІ є революційним.

21 березня у своєму блозі він писав, що ШІ слід використовувати для зменшення деяких найгірших проявів нерівності у світі. Він визнав, що це буде дуже важко втілити у життя, і далеко не всі погодяться зупинити розвиток штучного інтелекту.