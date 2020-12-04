Про це повідомляє портал Engadget.
Як повідомлялося раніше, незабаром після виходу нової консолі від Sony чимало британських клієнтів Amazon отримали замість очікуваної PlayStation 5 різний непотріб. Комусь дісталася кухонна техніка, комусь — корм для котів чи собак.
Спершу Amazon порадив покупцям почекати трохи та надіслав грошові компенсації за приставку, оскільки не міг надіслати саме консолі через обмежені запаси.
Тепер минуло два тижні і Amazon, схоже, робить кроки задля того, щоб його клієнти все ж отримали довгоочікувані консолі.
Зокрема, засновник і співвласник кількох сайтів про ігри Ентоні Діккенс розповів, що отримав лист, у якому компанія запитує у нього списання відшкодованих за консоль грошей.
Well done @AmazonUK for “putting it right”. Hopefully it’ll actually arrive this time… #ps5 pic.twitter.com/XllLIy2ocV
— Anthony Dickens (@antdickens) December 2, 2020
У коментарях під дописом Діккенса розгорілася дискусія, оскільки раніше компанія заявляла, що не матиме змогу повернути вкрадені консолі.
Утім, у коментарі для ЗМІ представник Amazon підтвердив, що компанія наразі звертається до клієнтів саме для того, аби зробити відшкодування.
- Компанія Microsoft вже кілька місяців з гордістю обговорює, наскільки потужна її консоль Xbox Series X. Але перші ігрові тести показали, що PS5 перевершує консоль Microsoft.