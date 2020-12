Про це повідомляє портал Engadget.

Як повідомлялося раніше, незабаром після виходу нової консолі від Sony чимало британських клієнтів Amazon отримали замість очікуваної PlayStation 5 різний непотріб. Комусь дісталася кухонна техніка, комусь — корм для котів чи собак.

Спершу Amazon порадив покупцям почекати трохи та надіслав грошові компенсації за приставку, оскільки не міг надіслати саме консолі через обмежені запаси.

Тепер минуло два тижні і Amazon, схоже, робить кроки задля того, щоб його клієнти все ж отримали довгоочікувані консолі.

Зокрема, засновник і співвласник кількох сайтів про ігри Ентоні Діккенс розповів, що отримав лист, у якому компанія запитує у нього списання відшкодованих за консоль грошей.

Well done @AmazonUK for “putting it right”. Hopefully it’ll actually arrive this time… #ps5 pic.twitter.com/XllLIy2ocV

— Anthony Dickens (@antdickens) December 2, 2020