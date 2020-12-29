Про це повідомляє Reuters.
Польоти боїнгів призупинили в березні 2019 року на 20 місяців після того, як в двох аваріях з цими літаками за п’ять місяців загинули 346 осіб. Рішення було скасоване Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA) минулого місяця після того, як Boeing погодився на оновлення програмного забезпечення і нові заходи безпеки для ключової системи управління польотом, пов’язаної з обома катастрофами.
Перший рейс Boeing після перерви – між Майамі і LaGuardia в Нью-Йорку. Цьому передувала робота з технічного обслуговування, навчання нових пілотів і зустрічі з льотними екіпажами для ознайомлення зі змінами в Boeing.
“Ми б ніколи не відновили польоти, якби пілоти і бортпровідники не почувалися комфортно”, – сказав головний операційний директор American Девід Сеймур.
American Airlines є третім авіаперевізником в світі, що відновив польоти Boeing після Gol Linhas Aereas Inteligentes і Grupo Aeromexico на початку цього місяця. За даними служби авіаційних даних Cirium, між цими двома авіакомпаніями оновлений 737 MAX здійснив близько 250 комерційних рейсів.
- Раніше повідомлялося, що віце-президент компанії Boeing Ерік Ліндблад (Eric Lindblad), відповідальний за виробництво літаків Boeing 737 MAX, прийняв рішення піти у відставку після двох авіакатастроф і тривалого експертного розгляду.
- 25 липня стало відомо, що компанія Boeing може тимчасово обмежити і припинити виробництво літаків моделі 737 MAX через скандал з крахом двох авіалайнерів.
- В американському федеральному агентстві з регулювання руху повітряного транспорту заявили, що у них немає підстав не використовувати літаки Boeing 737 Max.
- 18 листопада стало відомо, що Федеральне авіаційне управління (FAA) США дало дозвіл на відновлення експлуатації літаків Boeing 737 MAX.