Сьогодні американська авіакомпанія American Airlines виконає перший з березня 2019 роки рейс на Boeing 737 MAX.

Про це повідомляє Reuters.

Польоти боїнгів призупинили в березні 2019 року на 20 місяців після того, як в двох аваріях з цими літаками за п’ять місяців загинули 346 осіб. Рішення було скасоване Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA) минулого місяця після того, як Boeing погодився на оновлення програмного забезпечення і нові заходи безпеки для ключової системи управління польотом, пов’язаної з обома катастрофами.

Перший рейс Boeing після перерви – між Майамі і LaGuardia в Нью-Йорку. Цьому передувала робота з технічного обслуговування, навчання нових пілотів і зустрічі з льотними екіпажами для ознайомлення зі змінами в Boeing.

“Ми б ніколи не відновили польоти, якби пілоти і бортпровідники не почувалися комфортно”, – сказав головний операційний директор American Девід Сеймур.

American Airlines є третім авіаперевізником в світі, що відновив польоти Boeing після Gol Linhas Aereas Inteligentes і Grupo Aeromexico на початку цього місяця. За даними служби авіаційних даних Cirium, між цими двома авіакомпаніями оновлений 737 MAX здійснив близько 250 комерційних рейсів.